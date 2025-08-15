Antena 3 cancela la emisión de la serie 'Sueños de libertad' en su programación y aclara cuándo volverá

Si TVE dará descanso este viernes 15 de agosto a 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', Antena 3 hará lo propio con 'Sueños de libertad'. Así, la serie más vista de la televisión se tomará un breve descanso en la parrilla de la cadena de Atresmedia y regresará con un nuevo episodio el próximo lunes 18 de agosto.

Cabe recordar que este viernes 15 de agosto es el día de la Asunción de la Virgen y es festivo nacional. Es por ello, por lo que Antena 3 levantará toda su programación habitual tanto por la mañana como por la tarde y ofrecerá en su lugar la parrilla de festivos.

De esta manera, por la mañana Antena 3 tirará de reposiciones de 'Los Más', 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte' en lugar de 'Espejo Público' mientras que por la tarde será el cine el que ocupe el hueco de su programación diaria.

Así, en lugar de 'Sueños de libertad', Antena 3 emitirá la película "La hija del rey" con Pierce Brosnan a partir de las 16:00 horas. Y a partir de las 17:45 horas tomará el relevo el clásico "La princesa prometida" ocupando el hueco de 'YAS Verano'. Por último, en relevo de 'Pasapalabra' se emitirá "Historia de un amor verdadero" a partir de las 19:20 horas.

Así queda la parrilla de tarde de Antena 3 este viernes sin 'Sueños de libertad'

15:00h - 'Antena 3 Noticias 1'

15:45h - 'Deportes'

15:55h - 'Tu tiempo'

16:00h - Multicine: "La hija del rey"

17:45h - Multicine: "La princesa prometida"

19:20h - Multicine: "Historia de un amor verdadero"

21:00h - 'Antena 3 Noticias 2'

¿Qué pasará en el próximo capítulo del lunes, 18 de agosto?: Avance del capítulo 373 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz sigue muy preocupada por los problemas respiratorios de los trabajadores de la fábrica. Paralelamente, la doctora ejerce de celestina entre su amiga Begoña y Gabriel y trata de animarla a que se olvide de Andrés y de sus miedos y le de una oportunidad al abogado y la enfermera parece que le hará caso.

En la fábrica, Damián nota que su hijo Andrés no está bien y trata de animar a su hijo para que reconduzca su vida después del mazazo que ha sufrido por la buena sintonía que hay entre Begoña y Gabriel y le dice que tiene que estar preparado por si esa relación prospera. Por si fuera poco, su último desencuentro con Tasio le ha dejado muy tocado.

Por su parte Cristina se muestra preocupada por la desaparición de José y Luis no duda en apoyarla. Pero lo peor viene cuando la joven descubre por su madre que el portero no ha vuelto a aparecer por la finca en la que trabajaba y decide compartirlo con Irene para tratar de dar con su paradero y saber por qué ha desaparecido.

Por su lado, Irene pone al corriente a Damián de la desaparición de José y él decide contarle que fue su hermano don Pedro fue el responsable de que su amado desapareciera cuando se quedó embarazada. Tras ello, Irene decide darle una oportunidad a su hermano para que le confiese la verdad pero al comprobar que sigue mintiendo opta por abandonar su casa y decide alejarse para siempre de él.

En casa de los Merino, Julia visita a Teo y trata de ayudarle a resolver su problema con el abusón que no ha parado de acosarle. Tras su ayuda y la de Raúl, Teo da el paso y planta cara a Alfonsito y consigue que le deje en paz para siempre para alegría de Gema y Joaquín. Por otro lado, Fina fotografía a Marta y Pelayo para el reportaje sin saber que Santiago se ha fugado de la cárcel y está por los alrededores de la casa de los De La Reina.

Finalmente, Luz descubre que los trabajadores de la fábrica tienen una enfermedad incurable. Mientras, Andrés pilla a Gabriel y Begoña volviendo juntos de su cita y decide refugiarse en el alcohol para apagar sus penas y posteriormente tiene un fuerte enfrentamiento con María mientras ella mueve una pierna de los nervios. ¿Le habrá pillado Andrés?