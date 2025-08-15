A Alba Carrillo le bastan ocho palabras para sentenciar el polémico discurso de Isabel Rábago sobre los jóvenes

Las palabras de Isabel Rábago en 'Espejo Público' durante un debate sobre el problema del acceso a la vivienda entre los jóvenes del país ha generado todo tipo de reacciones en redes. La última en pronunciarse sobre el polémico discurso de la periodista, en el que cargaba contra las nuevas generaciones por no querer trabajar, ha sido Alba Carrillo, que no ha dudado en sentenciar a la tertuliana con pocas palabras.

Este miércoles, la colaboradora de 'Más Espejo' se plantaba contra las quejas de una activista en el programa que denunciaba la precariedad a la que las nuevas generaciones están sometidas debido a los elevados precios de alquiler con bajos sueldos. "Es una cultura del esfuerzo, no puede ser que te quieras rascar la barriga y le sigas pidiendo dinero a tus padres", espetó la periodista.

Alba Carrillo reacciona al polémico discurso de Isabel Rábago en 'Espejo Público'

"En el 2007 los precios también estaban por las nubes y te tenías que esforzar para comprarte una casa. Me parece una estafa que con mis impuestos le esté pagando el paro a niños que lo único que quieren es disfrutar del verano", llegó a asegurar Isabel Rábago durante la tertulia de 'Espejo Público', protagonizando un desencuentro con Gonzalo Miró, que no tardó en frenarla. Y Alba Carrillo también se ha sumado.

La antigua colaboradora de Mediaset no ha dudado en dejar clara su postura sobre las tajantes afirmaciones de la tertuliana en el matinal de Antena 3. "Lo de esta mujer es de otro mundo", ha escrito la presentadora de 'Pasa sin llamar' con sorna en los comentarios de un clip que recoge el momento de la tertuliana en 'Espejo Público' junto a dos emoticonos de vergüenza y mareo.

"El problema que planteáis vosotros también lo hemos vivido las personas que fuimos jóvenes en algún momento. Cuando yo me independizo con 23 años, yo tampoco tenía mucho en mi cuenta. Es una cultura del esfuerzo, no puede ser que te quieras rascar la barriga y le sigas pidiendo dinero a tus padres", señaló Isabel Rábago durante la intervención de la activista Clara Galeaote en el matinal de Antena 3.