'Supervivientes All Stars 2': El codiciado y explosivo casting de concursantes para poner rumbo a Honduras

Telecinco y Cuarzo, la productora, ya se encuentran preparando la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' de cara al mes de septiembre. Los amantes del formato de aventuras están de enhorabuena este año, ya que volverán a disfrutar del concurso apenas tres meses después del final de la edición 2025, que culminó con Borja González como ganador.

Esta variante del reality por excelencia de la televisión, que tiene como misión impulsar el arranque de temporada en Telecinco, pretende rescatar a reconocidas figuras que ya concursaron en el pasado para una nueva convivencia -mucho más extrema- en los Cayos Cochinos de Honduras.

Vuelven al lugar donde todo comenzó 🌴

Volverán a hacer historia 🔥



"Fueron los más grandes, pero se dejaron algo importante por hacer y ahora tienen una segunda oportunidad para ganar", dice la voz en off de la promo oficial que ya lanzó Mediaset. Volverán a 'Supervivientes' para hacer historia y, este año, el perfil de participante seleccionado será distinto al del año anterior.

En la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se abogó por reunir a ganadores o finalistas. En cambio, en esta segunda temporada, el claim es el de las segundas oportunidades, como así anunció Carlos Sobera en el debate final. Se deduce así que se fichará a aquellos robinsones que no llegaron lejos pero que merecen una nueva oportunidad.

Lista deseada de concursantes para 'Supervivientes All Stars 2'

De momento, Telecinco no ha empezado a desvelar oficialmente la lista de concursantes elegidos, pero, para abrir boca, en El Televisero planteamos nuestro casting deseado con doce nombres explosivos:

1. Gloria Camila

Gloria Camila sería uno de los grandes reclamos del casting de 'Supervivientes All Stars' ahora que vuelve a estar de actualidad por su complicada situación familiar tras la muerte de su excuñada Michu y la guerra que se ha desatado entre parte de la familia de la fallecida y ella, en pleno debate por la hija menor que tuvo en común con su hermano José Fernando.

2. Raquel Bollo

El regreso de Raquel Bollo a Telecinco como colaboradora de 'Tardear' abre la puerta a su participación en la segunda edición de 'SV All Stars'. Ella concursó en el año 2010. Se dejó la piel y estuvo a punto de colarse en la final. De modo que merece una segunda oportunidad. Su paso por los Cayos Cochinos no dejaría a nadie indiferente por su arrollador carácter.

3. Miriam Saavedra

Miriam Saavedra no disfrutó de su participación en 'Supervivientes 2016', en la que coincidió con rostros como Suso Álvarez, Mila Ximénez, Yurena o Yola Berrocal. En ese momento, acababa de saltar a la palestra como pareja de Carlos Lozano y no gestionó bien sus emociones. Se convirtió en la quinta expulsada, dejando atrás un concurso poco destacable. En cambio, en 'GH VIP 6' se alzó como ganadora. En este reality mostró una cara bien distinta de la que podríamos disfrutar en Honduras con una segunda oportunidad.

4. Gorka Ibarguren

Gorka Ibarguren era uno de los grandes favoritos para ganar 'Supervivientes 2024'. Lamentablemente, se cayó de la carrera en la semifinal. Muchos lo consideraron un "robo" al ser uno de los concursantes más completos tanto por contenido como por sus dotes en la supervivencia y en las pruebas. El vasco sabe lo que es el esfuerzo y el sacrificio tras participar en 'El Conquistador' dos veces (en TVE y en la última edición en la ETB). Sin duda, merece volver para luchar de nuevo por la victoria.

5. Sonia Monroy

Sonia Monroy es recordada por protagonizar uno de los momentos más icónicos en una final de 'Supervivientes'. Participó en el año 2011, la edición que ganó Rosa Benito, y en la retina de todos los espectadores está el instante en el que se derrumbó al suelo del parking de Mediaset, rota en llanto, por no clasificarse en los juegos finales.

Aunque ha reaparecido puntualmente en algún programa de televisión y participó en 'La Casa Fuerte 2', Sonia ha permanecido alejada de España durante la última década tras afincarse en Estados Unidos para convertirse en actriz y coquetear con el mundo de Hollywood. Ahora, vuelve dispuesta a conquistar en 'Supervivientes All Stars 2' lo que le robaron en 2011.

6. María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz fue una de las concursantes más destacadas de 'Supervivientes 2018', que culminó con Sofía Suescun como flamante ganadora. Lo dio todo en el reality más extremo de Telecinco: desde su asombroso rapado por unos pollos a sus grandes conflictos con Sofía y con Saray Montoya, que tuvo que ser expulsada disciplinariamente por agredir a Romina Malaspina.

Un año después, Ruiz ganó la primera edición de 'GH DÚO', siendo también otra de las participantes más polémicas del reality de encierro. En conclusión, la jiennense tiene madera para los formatos de telerrealidad y, por eso, 'Supervivientes All Stars' no se puede perder un perfil así.

7. Omar Montes

Omar Montes fue el ganador de una de las ediciones más vistas de 'Supervivientes', la que se ofreció en 2019 con Isabel Pantoja entre el casting ni más ni menos. Tras su paso por Honduras, el cantante se ha hecho fuerte en su carrera musical y, aunque está alejado de la televisión, contar con él sería un revulsivo. Además, cuando se emitió la primera edición de 'Supervivientes All Stars', expresó su deseo de volver en redes.

8. Hugo Sierra

Hugo Sierra, ganador de 'GH Revolution' y expareja de Adara Molinero, estuvo en Honduras en 2020, compartiendo edición con rostros como Rocío Flores, Elena Rodríguez, Ana María Aldón o Jorge Pérez, que resultó ser el ganador. Muchos lo veían como el mejor para alzarse con el premio de 200.000 euros, pero contra todo pronóstico no llegó siquiera al duelo final. Así, el uruguayo es otro de los concursantes al que le queda "algo importante por hacer", como reza el eslogan.

9. Kiko Rivera

Con el veto levantado en Mediaset, Kiko Rivera podría volver a 'Supervivientes' para continuar y terminar lo que se dejó por hacer en el año 2011, cuando tuvo que abandonar por un ataque de gota que desdibujó su concurso. Así, ahora, que también se está poniendo en forma con un radical cambio físico, es la oportunidad perfecta para embarcarse de nuevo en la aventura.

10. Aída Nízar

Aída Nízar siempre es un 'sí' en un reality de televisión y, después de muchísimos años alejada de Telecinco, en El Televisero la proponemos para integrar la lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars'. Sería su regreso a los cayos hondureños 14 años después de una participación que fue muy controvertida por jugar con el accidente de tráfico que tuvo Ortega Cano (que acabó con la muerte de Carlos Parra y su ingreso en prisión) para desestabilizar a Rosa Benito.

11. Diego Matamoros

Si la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' va de segundas oportunidades, Diego Matamoros es un claro candidato. Fue uno de los concursantes estrella de la temporada 2014. Sin embargo, el hijo de Kiko Matamoros sufrió un duro revés y tuvo que retirarse en el ecuador del concurso, muy a su pesar, por un fuerte dolor de espalda por el que el equipo médico desaconsejó su continuidad.

12. Nacho Palau

Nacho Palau participó en 'Supervivientes 2022', la edición que ganó Alejandro Nieto, y se conformó con el bronce. Aun así, el ex marido de Miguel Bosé no pasó desapercibido por su lucha titánica en las pruebas. El escultor sorprendió a muchos y, por eso, merece también una segunda oportunidad en 'Supervivientes All Stars' ahora que ha superado el cáncer.