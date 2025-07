'Sueños de libertad', avance semanal del 28 de julio al 1 de agosto: Giro de 180 grados de Gabriel y Begoña y un espionaje

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar una noche llena de pasión, Gaspar y Manuela reaccionaban de manera muy distinta. Mientras el dueño de la cantina se mostraba entusiasmado y con ganas de hacer planes con su pareja, parece que la tía de Claudia está arrepentida de lo sucedido. Y de hecho, no dudaba en acudir a don Agustín para tratar de aliviar su conciencia por haberse acostado con Gaspar.

Gabriel le anunciaba a Begoña que han adelantado la fecha de su declaración en el juicio contra Diosdado por el ataque en el dispensario. La enfermera se mostraba nerviosa por tener que volver a declarar ante la justicia. Mientras, don Pedro seguía en sus trece presionando para que el castigo contra el asaltante sea ejemplar.

Presionado por don Pedro, Pelayo trataba de sonsacarle información a Damián sobre Gabriel y para ello trataba de averiguar donde podría tener escondida documentación sobre su hermano Bernardo. Y finalmente, Pelayo daba con unas cartas de Bernardo que pueden poner a Gabriel contra las cuerdas.

Mientras, Luis descubría una posible solución para arreglar los problemas en la producción del perfume del 25 aniversario por la ausencia del lirio, gracias al perfume que Cristina creó para su madre. Claudia se arrepentía de no haber asistido a la partida de dominó dejando plantados a todos y sobre todo a Raúl. Paralelamente, Raúl está cansado de la relación tan complicada que mantiene con Claudia y está decidido a ponerle solución y que al menos puedan ser amigos.

Tras enterarse de lo que le ha pasado a Cristina, Luz decidía hablar con ella para contarle cómo vivió ella el ser una hija adoptada y su reciente encuentro con su padre biológico. Con ello, la doctora buscaba tratar de convencer a la joven de quedarse en la colonia y en el laboratorio junto a Luis. Por último, Irene y Damián compartían su primera comida lejos de la colonia lo que puede suponer un punto de inflexión en su incipiente relación.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto:

Capítulo 359 de 'Sueños de libertad' - Lunes 28 de julio

Pelayo y Don Pedro en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de tranquilizar a Begoña antes del juicio contra Diosdado y Andrés, que presencia la escena, sigue tratando de contener la rabia al ver que su primo se está acercando cada vez más a su amada mientras María celebra que su plan está saliendo a la perfección.

Gaspar organiza una comida privada con Manuela en la cantina pero ella decide invitar a su sobrina Claudia para evitar estar a solas con él tras pasar una noche juntos. Y precisamente, Claudia percibe la tensión que hay entre ellos y más cuando Gaspar le propone a Manuela hacer una escapada a un balneario. Mientras, Raúl descubre que fue Claudia quien organizó el evento de dominó para tratar de levantarle el ánimo.

Pelayo queda con don Pedro para mostrarle las cartas que le robó a su suegro de su hermano Bernardo y en ellas se puede comprobar que Damián desistió de ayudar a su hermano cuando tenía problemas económicos. Una carta que hace sospechar sobre las verdaderas intenciones que tendría Gabriel con su familia tras volver a Toledo.

Paralelamente, don Pedro acude al laboratorio para disculparse con Cristina y pedirle que por favor no se marche. La joven no sabe que hacer pues aunque quiere quedarse en Perfumerías De La Reina, no quiere disgustar a su madre adoptiva. Por su parte, Luz le dice a Irene que si le puede ayudar en el asunto con su hija no dude en pedirle consejo y opta por contarle su experiencia con su padre biológico. Tras ello, Irene se sincera con Damián y éste da un paso adelante en su relación.

Pelayo consigue devolver las cartas de Bernardo a Damián sin que nadie sospeche nada. Por último, Gabriel decide dar un paso más en su relación con Begoña y termina besándola aunque ella se aleja. ¿Pero le habrá hecho sentir algo ese beso?

Capítulo 360 de 'Sueños de libertad' - Martes 29 de julio

Irene, Cristina y Claudia en 'Sueños de libertad'

Tras el beso que le dio, la tensión entre Gabriel y Begoña sigue siendo patente y María no duda en interesarse. El abogado le confiesa a su aliada que ha avanzado en su relación con la enfermera y María se queda muy contenta al ver que sus planes están dando efecto. Por otro lado, Begoña le cuenta a Luz que Gabriel la besó y le confiesa que siente que está traicionando a Andrés

Por su parte, don Pedro se muestra muy cansado y sin ganas de comer, y Digna no duda en preocuparse por él pidiendo que vaya al dispensario para que Luz le haga un chequeo médico pero él lo rechaza. Paralelamente, Luz está de enhorabuena pues han publicado su artículo y por ello Luis, Gema y Joaquín proponen hacer una cena para celebrarlo.

Raúl acude a darle las gracias a Manuela por crear el torneo de dominó para animarle. Al volver a la casa de los De La Reina, el ex chófer se topa con María y descubre que ya no siente nada por ella. Tras ello, decide dar un paso al frente e invitar a Claudia al cine. Por otro lado, Claudia le propone a Fina hacer un calendario solidario para recaudar fondos para la casa cuna y Marta no duda en apoyarle.

Precisamente, Pelayo acude a la tienda para disculparse con Fina y le pide perdón por haber pagado su frustración de no ser padre con ella y ella acepta sus disculpas. Mientras, Damián trata de disculparse también con Cristina y de convencerla para que se quede en el laboratorio y tras mucho pensárselo ella acepta y se lo cuenta a su madre. Pero la reacción de doña Ana es peor de lo esperado.

Andrés le propone a Begoña pasar la tarde en el campo con Julia y ella le rechaza la oferta pues piensa que no es lo mejor en la situación que atraviesan. Y finalmente, María le muestra a Gabriel los avances que está teniendo en su lesión tras conseguir levantarse y andar por sí misma.

Capítulo 361 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 30 de julio

Fina fotografía a Gaspar y a Carmen

Luz visita a Andrés en su despacho y él aprovecha para preguntarle por Begoña pues quiere saber lo que está pasando entre ella y Gabriel tras rechazarle su jornada en el campo. Ella opta por no decirle nada pero le aconseja que tiene que aceptar que tarde o temprano ella tendrá que rehacer su vida.

En casa de los Carpena, Digna sigue mostrando su preocupación por el cansancio de don Pedro y comparte su inquietud con su cuñada. Tras escucharla, Irene trata de quitarle hierro al estado de salud de su hermano. Por otro lado, Damián trata de animar a Irene en su relación con Cristina sin saber que don Pedro está siendo testigo de sus carantoñas y después no duda en encararse con su hermana. Más adelante, don Pedro se enfrenta a Damián y le pide que no juegue con los sentimientos de su hermana.

Mientras Fina le confiesa a Carmen que le encantaría poder revelar sus propias fotos, Claudia les interrumpe para contarles la propuesta que le ha hecho Raúl y sus amigas no dudan en animarla a que acepte la cita y ella accede a quedar con él y tras su cita termina besándole. Por otro lado, Gaspar y Carmen tienen un accidente con un carro mientras Fina les hace fotografías y el dueño de la cantina le deja entrever a Fina que tiene el lugar ideal para que pueda revelar sus instantáneas.

Por su lado, María le explica a Gabriel que la inflamación está remitiendo y que va a poder a volver a andar. Pero le pide seguir guardando el secreto de su mejoría a toda la familia pues si se enteraran toda su relación con Andrés volvería a cambiar. Y el abogado no duda en seguir mostrándole su apoyo dejando ver una fuerte atracción entre ellos.

Irene queda con doña Ana para explicarle la gran labor que está haciendo Cristina en el laboratorio y que ha sido precisamente el perfume que ella creó para su madre la clave para sacar adelante la nueva fragancia de la empresa. Tras la charla, la mujer se da cuenta de que debe apoyar a su hija en su decisión de quedarse en Toledo.

Por último, María trata de acercarse a Andrés y no duda en besarle pero después él se aparta y le deja sola en la habitación. Mientras, Gabriel y Begoña conversan sobre los sentimientos entre ellos y la enfermera le confiesa que no es bueno que alguien como él se fije en ella pero él le deja claro que va a seguir intentándolo y finalmente Begoña se echa a sus brazos y le besa.

Capítulo 362 de 'Sueños de libertad' - Jueves 31 de julio

Gabriel le cuenta a María sus avances con Begoña

Andrés está muy inquieto por la creciente relación entre Gabriel y Begoña y decide compartir sus sospechas con Damián. Tras la conversación con su hijo, el patriarca decide tomar cartas en el asunto y le pide a su sobrino que se aleje de su nuera pues cree que esa posible relación podría hacer que los cimientos de su familia volvieran a resquebrajarse. Mientras, Gabriel le cuenta a María su avance con Begoña después de que ella le besara.

Tras la intermediación de Irene, doña Ana visita a su hija Cristina en el laboratorio produciéndose un acercamiento entre ambas. La madre adoptiva le muestra todo su apoyo a la joven para que se mantenga en el laboratorio y le anima a que siga buscando su felicidad en el trabajo. Posteriormente, Cristina da un paso al agradecerle a Irene su gesto con su madre adoptiva y aprovecha para preguntarle por su padre biológico.

Marta le muestra a Pelayo las fotografías de Fina y comparte con él la pasión de su chica. Mientras, Claudia, Carmen y Gema consiguen adecentar el trastero de Gaspar para que Fina lo pueda utilizar como sitio para revelar sus fotografías y ella se queda sin palabras ante la ayuda que está recibiendo de sus amigas con su nueva pasión. Por su lado, Manuela rechaza la propuesta de Gaspar de ir juntos a un balneario y el dueño de la cantina se queda desconcertado ante la actitud de su pareja.

Cobeaga llama muy furioso tras enterarse de que Brossard ha lanzado un nuevo perfume prácticamente idéntico al que Luis y Cristina habían creado para él. Tras ello, Marta, Luis y Joaquín llegan a la conclusión de que tienen a alguien que les está espiando y saboteándoles. Mientras, Gabriel se muestra satisfecho al ver que sus planes para acabar con los De La Reina está surtiendo efecto.

Begoña visita a Damián por tratar de separarle de Gabriel y saber que pretende y Damián no duda en decirle que entiende que rehaga su vida pero le pide a su nuera que no le haga daño a su hijo. Tras ello, Begoña decide sincerarse con Andrés sobre su relación con Gabriel y él estalla pues no confía en su primo y en sus intenciones con ella.

Capítulo 363 de 'Sueños de libertad' - Viernes 1 de agosto

Claudia y Raúl en 'Sueños de libertad'

Tras la confesión de Begoña a Andrés sobre su relación con Gabriel la situación entre ellos es muy tensa y la primera en notar que hay mucha distancia entre ellos es María. Después, Begoña le cuenta que ha hablado con Andrés pero le pide calma y tranquilidad.

La crisis en Perfumerías De La Reina es total tras descubrir que Brossard ha lanzado un perfume prácticamente idéntico al que habían ideado para Cobeaga. Tras ello, todos llegan a la conclusión de que tienen un topo pero Gabriel trata de desviar la atención de la fábrica y deja entrever que quizás alguien le robó la muestra al propio diseñador. Y Damián le pide a su sobrino que investigue lo sucedido.

Claudia le confiesa a Manuela lo bien que fue su cita con Raúl y aprovecha para hablar con su tía sobre lo que le pasa con Gaspar después de que él fuera a hablar con ella. Y entonces, ella decide sincerarse sobre sus sentimientos y decide poner fin a su relación con Gaspar. Por su parte, Irene se muestra feliz tras ver que su relación con su hija Cristina está volviendo a su ser y sus avances con Damián van viento en popa.

Paralelamente, don Pedro le propone a Cristina llevarse el cinco por ciento de los beneficios del perfume que ha creado en reconocimiento a su buen trabajo en el laboratorio. Mientras, Luz habla con el empresario para pedirle que acepte someterse a un chequeo médico como le pidió Digna.

Teo conoce a Raúl y ambos se hacen amigos mientras el mecánico le deja al niño que le ayude a reparar la camioneta pero Gema se muestra molesta con que Joaquín haya dejado al niño en manos del ex chófer. Por su parte, Marta decide regalarle una cámara nueva a Fina para fomentar su afición. Y por último, Damián le pide a Andrés que asuma la relación entre Gabriel y Begoña pues la enfermera merece poder rehacer su vida.