Avance del capítulo 358 de 'Sueños de Libertad', del viernes 25 de julio: La traición de Pelayo a Damián

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su enfrentamiento, la tensión entre Andrés y Gabriel continuaba después de que al ex militar no le hiciera ninguna gracia como Gabriel se está ganando la confianza y el cariño de Julia y para tratar de recuperar a su sobrina no dudaba en proponerle pasar la tarde juntos.

Sin embargo, el problema con el desabastecimiento del lirio hacía que Andrés no pueda cumplir con sus planes de pasar la tarde con Julia. Y Gabriel no dudaba en utilizarlo para llevarse a Julia de paseo y al volver ambos le entregaban unas flores a Begoña provocando que Andrés se diera cuenta de que su primo está ocupando el espacio que antes tenía él tanto en el corazón de Begoña como en el cariño de su sobrina.

Por su parte, Luis trataba de convencer a Cristina para que reconsidere su situación de marcharse a Madrid pues está convencido de que tiene talento y podría ser una gran ayuda en el laboratorio. Por otro lado, Gema se mostraba encantada con las fotos que le hizo Fina a Teo y Marta que también considera que su amada tiene talento para la fotografía no podía reprimir el sentimiento de lo bonito que habría sido tener un hijo juntas.

Gaspar y Manuela decidían organizar un torneo de dominó en la cantina para animar a Raúl. De primeras, Claudia aceptaba ser la pareja del ex chófer pero poco a poco se daba cuenta de que pasar tiempo con él le provoca más dolor y pensando en su bienestar decidía plantar a todos en el torneo. Mientras, Manuela temía que su sobrina esté cometiendo sus mismos errores al cerrarse al amor. Asimismo, Manuela daba un gran paso con Gaspar.

Don Pedro no dudaba en mostrar su malestar ante Pelayo por la falta de resultados en su investigación sobre Gabriel y le recordaba que le debe un favor y le pedía que se pusiera las pilas. Mientras, Irene volvía a encontrarse con Cristina y decidía contarle lo que pasó con la desaparición del hombre de su vida y como sus padres le echaron de casa al saber que estaba embarazada y que lo único que ella quiso era que ese bebé pudiera tener una vida feliz.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 358 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 25 de julio? Te lo contamos a continuación:

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar una noche llena de pasión, Gaspar y Manuela reaccionan de manera muy distinta. Mientras el dueño de la cantina se muestra entusiasmado y con ganas de hacer planes con su pareja, parece que la tía de Claudia está arrepentida de lo sucedido. Y de hecho, no duda en acudir a don Agustín para tratar de aliviar su conciencia por haberse acostado con Gaspar.

Gabriel le anuncia a Begoña que han adelantado la fecha de su declaración en el juicio contra Diosdado por el ataque en el dispensario. La enfermera se muestra nerviosa por tener que volver a declarar ante la justicia. Mientras, don Pedro sigue en sus trece presionando para que el castigo contra el asaltante sea ejemplar.

Presionado por don Pedro, Pelayo trata de sonsacarle información a Damián sobre Gabriel y para ello trata de averiguar donde podría tener escondida documentación sobre su hermano Bernardo. Y finalmente, Pelayo da con unas cartas de Bernardo que pueden poner a Gabriel contra las cuerdas.

Mientras, Luis descubre una posible solución para arreglar los problemas en la producción del perfume del 25 aniversario por la ausencia del lirio, gracias al perfume que Cristina creó para su madre. Claudia se arrepiente de no haber asistido a la partida de dominó dejando plantados a todos y sobre todo a Raúl. Paralelamente, Raúl está cansado de la relación tan complicada que mantiene con Claudia y está decidido a ponerle solución y que al menos puedan ser amigos.

Tras enterarse de lo que le ha pasado a Cristina, Luz decide hablar con ella para contarle cómo vivió ella el ser una hija adoptada y su reciente encuentro con su padre biológico. Con ello, la doctora busca tratar de convencer a la joven de quedarse en la colonia y en el laboratorio junto a Luis. Por último, Irene y Damián comparten su primera comida lejos de la colonia lo que puede suponer un punto de inflexión en su incipiente relación.