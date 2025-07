Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 24 de julio: el golpe final de Gabriel a Andrés

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés decidía disculparse con Begoña primero por su comportamiento con Gabriel y posteriormente por haber sido tan intransigente con el asunto de Diosdado pues aunque tarde ha comprendido el motivo por el que ella quiso retirar la denuncia.

Cristina accedía a escuchar a doña Ana y dejarle que le explique su versión de su adopción. Y aunque de primeras el encuentro es muy tenso, la joven terminaba perdonándole y le anunciaba su plan de recuperar su vida y volver a Madrid aunque antes quiere dejar terminado el trabajo del perfume del aniversario pues se siente culpable del retraso por lo que pasó con su fórmula. Por otro lado, Ana no dudaba en reprocharle a Irene que le contara la verdad a su hija.

Gabriel acompañaba a María a una consulta médica en secreto para saber si está recuperando la sensibilidad en las piernas. Aunque ante el resto de la familia fingían haber ido a dar un paseo por el campo. Andrés, que no se lo terminaba de creer, decidía interrogar a María y Damián también se preocupaba por la cercanía de ambos pensando que su nuera puede corromper a su sobrino.

Tras ello, Andrés sigue sospechando sobre el lado oscuro de su primo y tras varias investigaciones decidía hablar con su hermana y con Luis pues cree que fue él quién alteró la fórmula del perfume. Por su parte, Pelayo, dolido por el giro de Marta al echarse atrás a sus planes para ser padres decidía visitar a Fina y reprocharle que ella sea la culpable del cambio de Marta y aunque la dependienta trataba de hacerle ver la realidad parece que las cosas entre ellos son irreconciliables.

Raúl está completamente alicaído tras su ruptura con María y el vacío que le hacen en la colonia. Pero Gaspar y Manuela trataban de ayudarle a sentirse mejor. Por último, Andrés y Gabriel tenían un fuerte enfrentamiento después de que el abogado le recriminara a su primo que haya arruinado el acuerdo que tenía con el proveedor del lirio y Andrés no dudaba en acusarle directamente de sabotear a la empresa. Mientras, María continuaba maquinando contra los De La Reina.

Avance del capítulo 357 de 'Sueños de Libertad' del jueves 24 de julio

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su enfrentamiento, la tensión entre Andrés y Gabriel continúa después de que al ex militar no le haga ninguna gracia como Gabriel se está ganando la confianza y el cariño de Julia y para tratar de recuperar a su sobrina no duda en proponerle pasar la tarde juntos.

Sin embargo, el problema con el desabastecimiento del lirio hace que Andrés no pueda cumplir con sus planes de pasar la tarde con Julia. Y Gabriel no duda en utilizarlo para llevarse a Julia de paseo y al volver ambos no dudan en entregarle unas flores a Begoña provocando que Andrés se de cuenta de que su primo está ocupando el espacio que antes tenía él tanto en el corazón de Begoña como en el cariño de su sobrina.

Por su parte, Luis trata de convencer a Cristina para que reconsidere su situación de marcharse a Madrid pues está convencido de que tiene talento y podría ser una gran ayuda en el laboratorio. Por otro lado, Gema se muestra encantada con las fotos que le hizo Fina a Teo y Marta que también considera que su amada tiene talento para la fotografía no puede reprimir el sentimiento de lo bonito que habría sido tener un hijo juntas.

Gaspar y Manuela deciden organizar un torneo de dominó en la cantina para animar a Raúl. De primeras, Claudia acepta ser la pareja del ex chófer pero poco a poco se da cuenta de que pasar tiempo con él le provoca más dolor y pensando en su bienestar decide plantar a todos en el torneo. Mientras, Manuela teme que su sobrina esté cometiendo sus mismos errores al cerrarse al amor. Asimismo, Manuela está dispuesta a dar un gran paso con Gaspar.

Don Pedro no duda en mostrar su malestar ante Pelayo por la falta de resultados en su investigación sobre Gabriel y no duda en recordarle que le debe un favor y le pide que se ponga las pilas. Mientras, Irene vuelve a encontrarse con Cristina y decide contarle lo que pasó con la desaparición del hombre de su vida y como sus padres le echaron de casa al saber que estaba embarazada y que lo único que ella quiso era que ese bebé pudiera tener una vida feliz.