Mozos de Arousa revelan por qué no hubo despedida de 'Reacción en cadena' y ponen una condición a Telecinco para volver

El pasado sábado 12 de julio, Telecinco emitía la última entrega de 'Reacción en cadena'. El concurso presentado por Ion Aramendi, que durante meses arrasó en audiencias gracias a Los Mozos de Arousa, se despedía por la puerta de atrás. A partir del lunes, y en su lugar, la cadena estrenaba un nuevo concurso: 'Agárrate al sillón'.

Coincidiendo con la desaparición de 'Reacción en cadena' de la parrilla televisiva, dos de los tres Mozos de Arousa regresan a la pequeña pantalla. Lo hacen como presentadores de 'A Superfiesta', de la cadena autonómica gallega TVG. En el programa Bruno Vila y Borjamina Santamaría visitan las fiestas populares de su tierra, mostrando sus tradiciones más famosas.

Aunque se emite cada miércoles en Galicia, se puede ver en toda España gracias a Movistar Plus+ y Orange TV. Con motivo de este regreso a la televisión, los jóvenes gallegos han concedido una entrevista a 'El País', donde recuerdan su paso por Telecinco, y dan su opinión sobre la abrupta cancelación del programa con el que saltaron a la fama. Además, también desvelan en qué gastaron el bote que ganaron.

Gracias a 'Reacción en cadena', Los Mozos de Arousa se llevaron más de 450.000 euros cada uno. Bruno explica que él se compró una casa: "Y Raúl también. Y el resto está en el banco, generando un poquillo de intereses para ir tirando". Por su parte, Borjamina reconoce que "yo no gasté nada. Está en el banco hasta ver si sale un piso que me quiera comprar. No tengo prisa porque está la cosa muy mal".

Los Mozos de Arousa desvelan el motivo de su decepción con Telecinco

Sobre su polémica salida de Telecinco, Bruno explica que "cuando sentimos que habíamos cumplido una etapa, que ya estábamos contentos con nuestro paso por el programa, lo comentamos. Desde Telecinco nos animaron a seguir hasta donde diéramos de sí. Y en ese momento nos ofrecieron las Campanadas". Sin embargo, el joven recuerda que "nos eliminaron antes de que acabara el año y entonces no hubo campanadas para nosotros".

Su decepción con la cadena viene, según ellos, por dos motivos: "Uno fue el tema de continuar en el programa cuando habíamos dicho que no queríamos seguir. Y, luego, el especial ese que se emitió con nuestras familias en Vilagarcía de Arousa. Habíamos dicho que no nos apetecía que salieran. A la novia de Raúl no le hacía ninguna gracia. Desde la cadena animaron, diciendo: 'Venga, pensad que vais a hacer las campanadas'".

Además, Los Mozos de Arousa desvelan algo hasta ahora desconocido sobre la despedida de 'Reacción en cadena'. Explican que siguen "teniendo contacto con la gente de redacción y nos han explicado que no se ha grabado una despedida como tal, por si se retorna (y han entregado el bote a los concursantes que ganaron el último programa). Cuando nosotros llegamos al programa, en teoría se había cancelado oficialmente. Y luego las cosas cambiaron y estuvimos año y medio", recuerdan en su entrevista a 'El País'.

Regresarían a Telecinco, pero con una condición

Sobre 'Agárrate al sillón', el sucesor de 'Reacción en cadena', Borjamina confiesa que "es un formato que me gusta. He visto la versión que se hace en Francia". A la pregunta de si regresarían a algún concurso de televisión, dejan claro que "si es algo blanco y familiar, en el que no entre nuestra vida privada, yo lo haría…". Aunque fuera en Telecinco. "No hay rencor alguno", asegura el hermano de Raúl Santamaría, quien añade: "Ahora, simplemente, haría las cosas de otra forma. Aprendería de lo que pasó y dejaría todo firmado".

"De una empresa tan grande, haber tenido un problema con una o dos personas… 'Reacción en cadena' fue una experiencia maravillosa. Si ahora estamos en este programa de la televisión de Galicia es gracias a nuestro paso por Telecinco", sentencia.