'La Promesa', avance semanal del 28 de julio al 1 de agosto: El secreto de Lorenzo y el preludio de una desgracia

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 28 de julio, el barón de Valladares intensifica su presión al presentarles una lista de nobles que respaldan su causa. Martina se preocupa y Catalina insiste en que la amenaza solo busca intimidarlos. En medio de la discusión, Martina acusa a Catalina de estar poniendo en peligro a sus hijos, lo que la convierte en una mala madre.

Toño, cada vez más interesado en Enora, busca consejos de Manuel para conquistarla. Por su parte, Ricardo intenta acercarse a Pía, pero ella lo rechaza, revelando que Santos la amenazó. ¿Cuál será su reacción?

Alonso revoca el despido de Curro, a pesar de la insistencia de Lorenzo. El muchacho, por su parte, confiesa a Ángela la verdadera razón detrás de su investigación: la muerte de Jana no fue cosa de Cruz, sino que todo apunta a que el capitán de la Mata la envenenó tras dispararle. ¿Cómo reaccionará la hija de Leocadia?

Lope enfrenta la posibilidad de ser degradado a lacayo, lo que genera preocupación entre sus compañeros. Simona y Candela no piensan quedarse de brazos cruzados y deciden interceder por él ante Cristóbal.

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 29 de julio

Las espadas siguen en alto entre Catalina y Martina. La tensión llega hasta el punto de que Leocadia habla con el marqués para ponerle fin. ¿De qué forma? Lo que no tiene fin es el desprecio de Santos a Pía. Ricardo, por interceder, acaba descubriendo el secreto más oscuro de la doncella. ¿Cómo reaccionará? Toño afronta el reto de conquistar a Enora y será con un picnic de por medio como intentará conocerla mejor.

Catalina se entera del posible cambio de puesto de Lope y decide intervenir. La señora intercede para que el cocinero no acabe como lacayo. ¿Cederá Cristóbal? Vera y Teresa se preguntan dónde estará Samuel, por lo que Petra y María Fernández se ven obligadas a contar la verdad sobre el sacerdote.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 30 de julio

Simona, preocupada, le pide a Martina que intente dialogar con su prima y esta decide pedirle disculpas. Sin embargo, Adriano y Catalina discuten nuevamente sobre sus decisiones y el bienestar de sus hijos. Toño le cuenta a Manuel el fracaso de su salida romántica con Enora, pero asegura que no piensa rendirse. ¿Conseguirá el amor de la muchacha?

La lucha de Lope por permanecer en la cocina llega a su fin cuando Cristóbal reúne al servicio y anuncia que la decisión es definitiva: Lope volverá a ser lacayo. Ricardo le revela a su hijo que sacrificó su puesto para que él fuera readmitido en La Promesa, y le pide a cambio que, al menos, intente ser cordial con Pía. Santos, sin embargo, no está dispuesto a mantener una relación cercana con ella.

Curro y Ángela descubren documentos que prueban que el capitán de la Mata está involucrado en un turbio negocio de tráfico de armas. La muchacha insiste en utilizar la información para acabar con él, pero Curro se niega. Pía, sin querer, influye en la decisión de Ángela y, cuando se da cuenta, advierte a Curro, quien se asusta al no saber dónde está su amada…

Avance de 'La Promesa', capítulo del jueves 31 de julio

El enfrentamiento entre Catalina y Martina no da tregua a un Alonso que descubre de la peor manera el riesgo que corren. Corriendo es cómo Curro trata de dar alcance a Ángela para intentar convencerla de no delatar a Lorenzo ante el general. ¿Conseguirá dar con la muchacha a tiempo? Enora no suele entrar en palacio, su lugar es el hangar. Sin embargo, decide hacer una excepción y, en la zona de servicio, conoce a dos anfitrionas que la tratan como a una auténtica marquesa.

Cristóbal pone a Lope en una encrucijada y debe tomar una decisión: asumir su nuevo papel como lacayo o marcharse de La Promesa para siempre. María Fernández se desahoga con Petra y le cuenta lo profundo que es su amor por Samuel.

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 1 de agosto

La amenaza de Catalina a Alonso de abandonar La Promesa con sus hijos provoca un desencuentro en su matrimonio y Adriano decide tomar una decisión drástica. El primer día de Lope como lacayo es duro, tanto para él como para sus compañeros, que no quieren tirar la toalla para intentar revertir esta orden. ¿Conseguirán que recupere su puesto de cocinero?

Manuel recibe una inesperada oferta de Leocadia que la convertiría en propietaria absoluta de su empresa a cambio de una generosa inversión. Manuel duda, pero Enora cree que es una buena oportunidad. ¿Convencerá al hijo del marqués? Además, la muchacha empieza a sentir algo por Toño y le propone ir juntos a la feria de Luján.

Aunque todos lo atribuyen a distintas causas, hay un ambiente extraño e inquietante en La Promesa que augura algún tipo de desgracia… Alonso recibe un inesperado paquete encargado por Cruz: se trata de un retrato al óleo de un reputado pintor de la Corte que esconde un turbio secreto.