La imprevisible reacción de Jota Peleteiro al fichaje de Jessica Bueno por 'Supervivientes All Stars 2025'

Después de que '¡De viernes!' anunciara a Jessica Bueno como primera concursante oficial de 'Supervivientes Alla Stars' todas las miradas estaban puestas en su ex y padre de sus hijos, Jota Peleteiro. El futbolista ya ha reaccionado a este fichaje, y lo ha hecho de una forma cuanto menos sorprendente, según ha desvelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

La modelo sevillana regresará a Honduras 14 años después de su primera participación en el reality de Telecinco. Allí conoció a Kiko Rivera, el padre de su primer hijo. Sin embargo, según confesó ella misma, ya no queda nada de aquella niña, ya que le han pasado muchas cosas en todos estos años. Las más importantes, sus tres hijos, uno con el Dj y otros dos con Jota Peleteiro.

Tal y como contó Jessica Bueno en '¡De viernes!', solo su madre y sus hijos eran conocedores de su fichaje por 'Supervivientes All Stars'. Ya que hay una cláusula de confidencialidad que obliga a los concursantes a no decir nada hasta que el propio programa lo haga oficial. De esta forma, evitar filtraciones. Por tal motivo, la modelo no contó nada a nadie, ni siquiera a sus exparejas, y esto es algo que no todos entienden.

Así ha reaccionado Jota Peleteiro al fichaje de Jessica Bueno por 'Supervivientes All Stars'

Este martes 29 de julio, en 'Vamos a ver' han desvelado cuál ha sido la reacción de Jota Peleteiro a la participación de su expareja en el reality de aventuras. "Pues estará contento", comenzaba augurando Joaquín Prat, presentador del magacín de Telecinco. Acto seguido, Antonio Rossi explicaba que, aunque sí que estaba contento, también "está sorprendido porque se ha enterado como el resto de España".

"Me refiero, siendo el padre de sus hijos y pudiendo tener la disponibilidad de plantearse trasladarse a Sevilla con más tiempo, pues ahora tiene menos y quiere ejercer la oportunidad de estar con los menores en vez de con los abuelos que es con quien los va a dejar", explicaba el periodista sobre la decisión que tomará el futbolista. Esto ha dado pie a un debate en el plató. "Todavía hoy no lo ha avisado", aseguraba Antonio Rossi. "Bueno, pero ya lo ha dicho públicamente", le rebatía Marta López.

Rossi ha recordado la difícil situación que tiene Jota Peleteiro al residir en un país árabe y estar lejos de Sevilla. "Yo no digo que tenga razón ni nada, digo que se enteró como el resto y que teniendo unas circunstancias él que está entre Bilbao y Abu Dabi y pudiéndose trasladar posiblemente a Sevilla y moverse, pues ahora tiene menos tiempo", insistía el colaborador.

Marta López defiende la postura de Jessica Bueno

Sin embargo, Marta López, que conoce muy bien la cláusula que impone este tipo de realities, salía en defensa de Jessica Bueno: "Él tiene su vida y sus cosas y cuando vas a un reality te dicen que no puedes decir nada a nadie hasta que ellos lo anuncian porque se pueden caer las cosas. Con un mes de antelación él puede cambiar algunas cosas".

La colaboradora también ha comparado la situación de la modelo con la suya: "De todas formas, yo como madre separada y teniendo la custodia de los niños, yo me puedo ir cuando me dé la gana. Dejando a los niños con quien quiera y diciéndole 'oye, están con mi madre, puedes recogerlos cuando te toquen'". Ella así lo hizo cada vez que participó en algún reality. En su opinión, entiende que si la relación entre Jessica y Jota Peleteiro no es buena, es lógico que no se lo cuente, para evitar que lo filtre.