Eugeni Alemany, presentador de 'Agárrate al sillón' en Telecinco: "No me atrevo a competir con 'Pasapalabra'"

Eugeni Alemany da el salto definitivo a la primera línea del entretenimiento televisivo con 'Agárrate al sillón', el nuevo concurso diario de Telecinco que se estrena este domingo 13 de julio en prime time antes de desembarcar en las tardes con una misión ambiciosa: plantar cara al imbatible 'Pasapalabra'. Con su carisma, humor ácido y una larga trayectoria como showman, reportero y presentador, el valenciano se convierte en la gran apuesta de Mediaset para revitalizar sus tardes y recuperar el pulso de la audiencia.

'Agárrate al sillón' se presenta como un formato ágil, cargado de pruebas de ingenio, cultura general y mucha tensión, en el que los concursantes buscarán sentarse en el famoso sillón rojo en el que Rafa Castaño comenzará como anfitrión. El programa promete combinar emoción y risas en partes iguales, con un ritmo trepidante que busca enganchar a un público cada vez más exigente y fragmentado.

La llegada de Eugeni Alemany supone también un giro en la estrategia de contenidos de Telecinco, que confía en su cercanía y capacidad para conectar con la audiencia para impulsar la audiencia de las tardes de la cadena. El reto es mayúsculo: competir con uno de los programas más vistos de la televisión española, pero si alguien puede hacerlo desde el ingenio y la autenticidad, ese es el presentador de 'Agárrate al sillón', con quien hemos hablado en exclusiva en esta entrevista.

Eugeni Alemany, ¿cómo estás?

EUGENI - Súper contento, con muchas ganas de estrenar.

Tú te has agarrado al sillón bien, ¿no?

EUGENI - Yo ya lo he probado. Fue lo primero que hice cuando entré a plató, lo que hacemos todos cuando venimos. Es muy cómodo. Además, está enfocado hacia donde están los seis contrincantes, que vienen a robártelo. Vienen con ganas de quitártelo. Hay un momento, como duelo de película de vaqueros. Aquí está el del pueblo y han llegado seis forasteros que le quieren disparar y saber quién es más rápido.

Vuelves a Telecinco, 15 años después.

EUGENI - 15 años ya, pero vuelvo más sabio. Vengo más sabio, más mayor también. Aunque me tiño las canas, eso lo puedes poner. Con muchas ganas. No he venido antes porque yo soy padre en Valencia, tengo mis dos hijos, pero mis hijos ya están mayores y entonces ahora yo ya los puedo dejar más solos en casa.

¿Te costó aceptar la propuesta o no mucho?

EUGENI - Me gustó mucho cuando me la presentaron porque vi que es un concurso que tiene algo que lo hace especial y es que no es igual siempre. Las fases van cambiando, incluso a mí, como presentador, tiene el desafío de ir modulando el tono. Se empieza como muy festivo. Hay mucho cachondeo, me gusta ser showman y pasármelo bien. Luego hay otra fase que ya empezamos a competir porque ya estamos buscando a ese oponente y el tono del final es acojonante.

Nos estáis metiendo mucha intriga con el final, tenemos ganas.

EUGENI - Hay mucha tensión, además, cada programa de verdad que es imprevisible. Yo, en los que llevamos grabados, he visto pasar de todo, gente por la que apuestas y de repente no gana, oponentes, giros, porque además el campeón tiene privilegios, deshace empates, reparte preguntas y él tiene su estrategia y hay momentos en que resulta espeluznante lo que vivimos en este plató.

¿Vas a seguir compaginando tu labor en À Punt con 'Agárrate al sillón'?

EUGENI - Sí, estamos muy contentos con el concurso 'A la saca' en À punt. Entonces, gracias a la cadena, que también me permite que compagine las dos cosas. Con 'A la saca' estamos muy contentos con el resultado de la audiencia. Yo también me lo paso bien, porque allí están mis amigos con los que hago el programa, gente que conozco de hace muchos años y aquí me está empezando a pasar eso también, que me lo estoy empezando a pasar muy bien. Yo creo que cuando nos lo pasamos bien detrás de las cámaras, eso en casa lo ve. Se nota, se transmite.

Das el salto a la televisión nacional en este caso con un concurso y ya sabes que cada día se mide por la audiencia. ¿Tienes presión de competir contra 'Pasapalabra'?

EUGENI - Por supuesto. Pero todavía estamos en una fase tan embrionaria que no me atrevo a usar ni el verbo competir. Yo creo que ahora compartimos ondas hertzianas, porque 'Pasapalabra' es un concurso con un equipo que se hace unos castings que son increíbles. El presentador, Roberto Leal, me parece que es un comunicador genial, qué bien que lee las preguntas, está en su salsa.

Luego, los compañeros de 'Aquí la Tierra' en La 1, allí están con sus cabras, con sus melones, hablando del clima, que también es una cosa muy importante, el cambio climático. Y nosotros estamos empezando a soltar amarres en nuestro barquito y un poquito de paciencia. Yo solo pido que, por favor, que no lo hagan tan bien. Que no lo hagan tan bien ellos, que nos lo ayuden un poquito.

Tenéis además al rey de los botes en España, que es Rafa Castaño. Hace unos días, Sobera compartió una reflexión crítica sobre el tema de concurseros, que se les llama a participantes que están en muchos programas y que han llegado a tener más protagonismo que incluso los presentadores.

EUGENI - A ver, los concursos que tienen un concursante que repite, es verdad que el público fideliza porque le toma cariño. Rafa, además, es un chico muy joven, muy guay, muy agradable. Aquí tienes verdad que un tratamiento como parte del elenco porque es cierto que este programa necesitaba un campeón para arrancar y se optó por él, pero es verdad que él no lo está teniendo nada fácil. Rafa no es invencible y cualquier día alguien le puede arrebatar el sillón y se convertirá en ese nuevo campeón y su objetivo será pasar el mayor tiempo agarrado al sillón, porque cuanto más tiempo se pasa agarrado al sillón más dinero se gana, aquí no hay un bote, aquí cada día el dinero que tú sumas va a tu sillón y el día que te echen ese dinero va contigo. Eso es muy importante.

Es curioso, es un giro de las mecánicas más tradicionales.

EUGENI - Sí, no es un bote que luego tú lo has hecho crecer y luego se lo puede llevar otro. Va a depender de ti siempre.

Cogéis el testigo de 'Reacción en cadena', ¿has podido hablar con Ion?

EUGENI - Compartimos la productora. Sé que mucha gente que está aquí ha trabajado con él. Es el mismo plató, creo y el equipazo es genial, con lo cual la vibración está.

Con esta llegada a Telecinco, ¿tú eres ambicioso de poder decir 'Me puedo ver en otros formatos'?

EUGENI - Yo creo que, también por la edad, la situación en la que estoy, es como que ya tomas decisiones en función de que las cosas te estimulen, que te apetezcan. Yo ya hay cosas que por edad ya las he hecho, igual no me apetece volver a hacerlas, pero estoy también muy open mind, muy viviendo el aquí y el ahora y disfrutando.

Esta casa tiene programas muy chulos, muy grandes, de todo tipo. ¿Eres especialmente fan de alguno de ellos?

EUGENI - No lo sé, pero es verdad que intuyo que Telecinco está buscando como nuevas energías, tratando de reinventar cosas. Es una de las cadenas de televisión más importantes de este país. Yo creo que todos tenemos algún programa preferido que se ha emitido en esta casa desde hace años. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, de 'Su media naranja', de Jesús Puente. Me fascinaba ese programa, lo veía con mis padres, porque me gustaría volver a esa televisión en la que veías los programas con tu familia, porque ahora los jóvenes, uno viendo el Youtube, el otro no sé qué... Era un programa de parejas, iban tres parejas. Luego salía cada uno, se hacía una pregunta, volvía a entrar otra y se le hacía la misma pregunta a ver si contestaban lo mismo. Por ejemplo: "Tu mujer se quedó muy sorprendida el día que le regalaste..." Y tú me cuentas. Y tienen que acertar. Claro, tú me cuentas. Luego salía esa persona, le hacía la misma pregunta, y si coincidía lo que habían dicho, sumaban puntos. Tenía un punto ahí muy guay.

Hoy en día, por supuesto, las parejas serían mucho más diversas que en los 90. El tono sería totalmente distinto, pero con Jesús Puente yo le tengo mucho cariño a ese programa y a muchos programas de Telecinco, de series... Ostras, es que si tú piensas en Telecinco, las de series que nos ha dado, como 'Siete vidas', 'Los Serrano', 'Periodistas'... ¿A quién no le gustaba? Cuántas vocaciones ha despertado la serie 'Periodistas' en tantos jóvenes. Ostras, es que cuesta no pensar un programa de Telecinco que hayas visto. El primer 'Gran hermano', yo lo viví muchísimo y estaba enganchadísimo.