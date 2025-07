Detienen en 'Tardear' a Belén Rodríguez ante su enfrentamiento con un invitado: "Eres un montajista"

Este jueves, 'Tardear' enfrentaba cara a cara a Alberto, el último novio de Michu con su hermana Tamara después de que un día antes el chico desenmascarara a la familia de la que fue su pareja asegurando que solo estaban buscando dinero. Pero en su regreso al plató, Alberto veía como Belén Rodríguez trataba de desmontarle asegurando que igual que él acusaba a Tamara de querer ser famosa él había hecho lo propio con otros famosos.

"Le iba a decir que en esta ocasión a lo mejor estabas muy enamorado de Michu, pero lo cierto es que te conocemos por hacer montajes toda la vida y mentir mucho y acercarte a personas famosas solo por televisión, y no se si es el caso de Michu o en este caso te enamoraste", le soltaba Belén Rodríguez al ex novio de Michu.

Unas palabras que dejaban descolocado a Alberto. "Yo creo que se equivoca usted en ese aspecto conmigo", le replicaba. "¿Ah no, te confundo con otro?", cuestionaba Belén Rodríguez. "No sé a que viene esto", le contestaba él viéndose contra las cuerdas.

Belén Rodríguez se enfrenta con el ex de Michu: "Eres un montajista"

"Bueno pues viene a que has sido un montajista toda la vida y sobre todo has sido un mentiroso", insistía Belén Rodríguez desmontando al invitado de 'Tardear'. "No he sido mentiroso en ningún aspecto", se defendía Alberto mientras el resto de colaboradores como Paloma Barrientos no sabían a qué se estaba refiriendo su compañera.

"Pero Belén acláralo, ¿por qué le llamas montajista?", le pedía entonces Verónica Dulanto antes de que Belén Rodríguez asegurara que no lo iba a aclarar porque "no le quiero dar más publicidad a él pero él ha utilizado a personas conocidas para estar en televisión". "Y puede ser el caso de Michu, que pensabas que acercándote a Michu ibas a tener fama", incidía la colaboradora.

Tras ello, Alberto volvía a defenderse asegurando que él tenía los mensajes que probaban que lo que estaba diciendo es falso. "¿Pero con quién ha hecho un montaje?", volvía a tratar de saber Paloma Barrientos. "Mira vamos a hacer una cosa, Belén tú estás haciendo alusión a algo que no tiene que ver con Tamara y con este asunto, creo que sé por donde vas, pero si te parece eso lo vamos a guardar en un cajón un segundo", le frenaba Frank Blanco tratando de cambiar de asunto.

Después en su cara a cara con Tamara, la hermana de Michu volvía a tachar de montajista al ex de su hermana pero en 'Tardear' no abordaban ni aclaraban a qué se estaban refiriendo con esos ataques.