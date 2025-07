Cristina Pardo se sale de su tono habitual con este palo a Díaz Ayuso por lo del chalet: "Es muy ridículo"

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en boca de todos este viernes después de que El País haya publicado que la presidenta madrileña disfrutara el fin de semana pasado junto a su familia en una propiedad que es de la Comunidad de Madrid sin haber avisado. Algo que no sería noticia si la política no se hubiera dedicado hasta la saciedad a criticar a Pedro Sánchez por haber disfrutado de sus vacaciones en los palacios que son patrimonio del Estado. Algo sobre lo que Cristina Pardo se ha pronunciado de forma sorprendente en 'Más vale tarde'.

"Díaz Ayuso está disfrutando de un chalet propiedad de la Comunidad de Madrid en Rascafría. Según El País la presidenta estuvo con su familia el fin de semana pasado. Y la verdad es que esto no tendría nada de malo si Ayuso no hubiera reprochado a sus rivales políticos los palacios de los que disfrutan por el cargo que ostentan", empezaba recalcando Cristina Pardo.

"Especialmente a Sánchez le ha recriminado muchas veces eso de usar los cuatro palacios", apostillaba Marina Valdés a lo que había dicho su compañera. "Lo cierto es que además de disfrutar de este chalet que es propiedad de la Comunidad de Madrid, lo ha hecho sin informar de su uso. Ella ni la comunidad habían informado sobre ello", añadía la periodista.

Tras ello, era Iñaki López el que opinaba que "yo entiendo que cuando estás todo el día cargando que la gente use las casas de patrimonio y de repente la usas tú pues lógicamente te lo callas". "Hay políticos que son muy clásicos en hacer esto de haga usted lo que yo diga, no lo que yo haga", añadía el compañero de Cristina Pardo.

Después, 'Más vale tarde' recordaba las veces que Isabel Díaz Ayuso había criticado a Pedro Sánchez por hacer uso de las casas de patrimonio del Estado para sus vacaciones. Pero además Marina Valdés exponía que según la Comunidad de Madrid es un chalet muy austero que nada tienen que ver con los que utiliza Sánchez y que además se llevó su propia comida. "Dicen que no contrató ni a camareros ni ningún servicio de cocina ni de limpieza", explicaba la periodista.

"Esto es muy absurdo perdóname Marina, yo quiero preguntarles a Mayte y a Pedro. Es muy absurdo esta carrera de yo fui pero me llevé mi comida, yo fui pero me llevé mi papel higiénico. Que no se trata de eso. Que sin son casas, igual que si el presidente del Gobierno se va a veranear a una casa que es patrimonio del Estado es perfectamente entendible cuando entra dentro de la lógica. Pero claro si tú estás diciéndole a tus rivales políticos que no lo pueden hacer pues entonces entras en contradicción", defendía Cristina Pardo con rotundidad.

"Pero esta carrera por ver quién es el más austero, por ver quién se llevó un cacho de pan o de papel higiénico es muy ridículo de verdad", sentenciaba Cristina Pardo. "Es el principal ejemplo de que uno es prisionero de lo que dice y efectivamente Ayuso ha utilizado un inmueble comprado por la comunidad de Madrid, por cierto caro y con un gran desembolso, pero entiendo que tiene un sentido pero lo ha utilizado sin informar porque los presidentes tienen que informar y aquí Isabel Díaz Ayuso se ha pillado los dedos", cuestionaba Mayte Alcaraz.

"Es que es ridículo de verdad, que la situación no es mejor o peor porque te hayas llevado el túper, que la situación sería igual de buena o de mala si no te llevas la comida, es que es algo absurdo", insistía Cristina Pardo. "Muchas veces llama la atención lo que les cuesta a los políticos identificar que entraría dentro del sentido común del discurso que hayan desplegado a lo largo del tiempo. Quiero decir si tú te quieres ir un fin de semana con tu familia pues alquílate una casa rural donde sea, para qué quieres ir a una casa de la comunidad, alquila una casa con tu familia y te dejas de líos y nadie te va a reprochar nada", concluía la presentadora.