Bertín Osborne reconoce ahora el motivo por el que estuvo a punto de abandonar 'Tu cara me suena'

Tras más de cuatro meses alejado de su programa en Canal Sur, Bertín Osborne retomó su puesto al frente de 'El show de Bertín' este viernes, tan solo una semana después de concluir su paso por 'Tu cara me suena 12'. Y el cantante de rancheras no ha dudó en sincerarse con sus compañeros sobre su experiencia real en el concurso de imitaciones, en el que ha despertado alguna que otra polémica.

El intérprete volvió a coger los mandos de su espacio de Canal Sur este vieres, reencontrándose con colaboradores a los que incluso había imitado en el en el talent de Antena 3, como es el caso de El Sevilla. "Los primeros días fueron horrorosos, pero luego ya lo entendí y lo he disfrutado a horrores", comenzó explicando el presentador.

"Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí y en casa, ¡empiezo yo otra vez!", anunció entonces Bertín Osborne, oficializando su regreso a la televisión pública andaluza tras meses de ausencia. Y es que, para grabar todas las entregas de 'Tu cara me suena', ensayar los números cada semana y poder dedicarse al concurso al mismo nivel que sus compañeros, el cantante tuvo que despedirse de 'El show de Bertín'.

"¿Qué se siente nuevamente en casa, en tu plató, en tu programa?", le preguntó entonces El Sevilla, expectante por conocer cuál había sido su experiencia en el popular concurso de Antena 3. "Lo he pasado muy bien, tengo que decirte que en las primeras semanas estuve a punto de tirar la toalla y decir 'que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más", confesó el intérprete.

A su vez, reconoció cuál fue su mayor reto dentro del concurso, en el que muchos de los seguidores acusaron al presentador de tener una especie de cláusula en su contrato mediante la cual no podía imitar nunca a mujeres. "Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado", reconoció Bertín Osborne recordando su actuación como María del Monte o la de KISS, que le brindó su única victoria en el formato.

"Primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: 'Yo te voy a hacer la barba'; llegaba otra: 'Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos'; y otra: 'Te voy a poner las lentillas' y yo: ¡¿Qué?!", recordó el conductor de 'El show de Bertín', reconociendo además que nunca sabía qué podía depararle el pulsador. "Os voy a decir una cosa, ha sido un peluseo", aseguró el cantante entre risas.