'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 23 al 27 de junio: Adriana da un inesperado giro en la trama

'Valle Salvaje' continúa su emisión cada tarde en La 1 y desde este jueves estrena su enésimo nuevo horario después del pequeño reajuste que ha hecho TVE en sus tardes tras la cancelación de 'La familia de la tele'. Así, el serial de Bambú Producciones arranca cada día a las 17:20 horas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', el galeno anunciaba a Atanasio que el duque le ha dicho que él correrá con todos los gastos del tratamiento de Raimunda y que no aceptara dinero de nadie que no sea de él. Un gesto que sorprendía a Atanasio.

Mercedes y Bernardo citaban a Rafael y Adriana para pedirles que sean los testigos de su boda secreta y les contaban que José Luis le quiere casar a ella con el hijo de los marqueses de Valdemiranda a quién ni conoce y no está dispuesta a pasar por el aro.

Bárbara le recriminaba a Adriana que no le contara lo de que dejó la herencia de su padre en manos de Rafael y que se haya tenido que enterar por Úrsula. Tras ello, Úrsula no dudaba en dejarle claro a Adriana que Rafael se ha metido en problemas por ayudarla y que ahora que es su prometido le quiere lejos de ella.

Mercedes le anunciaba a Isabel sus planes de marcharse unos días de Valle Salvaje y la doncella no dudaba en advertir a Victoria de los planes de Mercedes y Bernardo para contraer matrimonio.

Leonardo seguía echando pestes contra su padre mientras que Don Hernando volvía a jugar sus cartas para poder llevarse a Pedrito y, en esta ocasión, le hacía una oferta a Leonardo que el joven nunca se esperaría.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 23 al 27 de junio. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:20 horas justo antes de 'La Promesa':

Capítulo 193 de 'Valle Salvaje' - Lunes 23 de junio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula no duda en encararse con Adriana dejándole claro que sabe que su matrimonio con Julio le fue impuesto y que ella no tuvo más que aceptarlo y que le da lástima.

Mientras que Julio le recuerda a Adriana que ambos están destinados a ser los duques de Valle Salvaje y que Úrsula no será nadie pero ella le responde que será la esposa de Rafael. Asimismo, Adriana no duda en recriminarle a Rafael que no luche por su amor y acepte casarse con su prima y él le anuncia que lo mejor es que deje de ser el que custodie la herencia de su hermano Pedrito.

José Luis le pide a Bernardo que le prometa que hará todo lo posible por olvidarse de Mercedes y que se alejará de ella o ambos lo lamentarán. Por su parte, Victoria le deja claro a Mercedes que ha descubierto su plan de casarse con Bernardo y le pide a Isabel que se convierta en su sombra y la vigile tanto dentro como fuera de palacio.

El galeno le deja claro a José Luis que el estado de Raimunda puede empeorar en cualquier momento mientras Atanasio comparte con su madre sus dudas sobre lo que pretende hacer el duque. Y José Luis no duda en colarse en la habitación de la mujer amenazándola con acabar con su vida.

Durante la cena por el compromiso de Rafael y Úrsula, esta deja claro que espera cumplir con las expectativas que han depositado en ella y le da las gracias a Adriana. Y justo Adriana interrumpe la cena para anunciar algo que puede cambiarlo todo.

Capítulo 194 de 'Valle Salvaje' - Martes 24 de junio

En la cena de compromiso de Rafael y Úrsula, Adriana se levanta dispuesta a decir unas palabras. ¿Se atreverá a desenmascarar a su prima delante de todos?

Victoria informa al duque sobre dónde y cuándo se casarán Mercedes y Bernardo. Juntos están dispuestos a parar esa boda. ¿Habrá boda secreta en Valle Salvaje?

Capítulo 195 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 25 de junio

Rafael y Adriana vuelven a compartir un momento de cercanía que despierta las alarmas de Úrsula.

Por su parte, Raimunda se rebela ante el consejo de Don Ginés de regresar a su hogar, pero tras hablar con Matilde, solo está dispuesta ceder con una condición.

Capítulo 196 de 'Valle Salvaje' - Jueves 26 de junio

En la Casa Grande la tensión es máxima. El castigo para Mercedes y Bernardo por parte del duque es inminente, pero un inesperado giro de los acontecimientos podría cambiarlo todo. Mientras, en la Casa Pequeña, aparece una nueva joven.

Capítulo 197 de 'Valle Salvaje' - Viernes 27 de junio

La indignación de José Luis al enterarse de que Bernardo ha recuperado su título le lleva a tomar cartas sobre el asunto.

Adriana traslada a Julio sus dudas sobre el viaje a Francia, pero el Gálvez de Aguirre se impone. Cuando Adriana se lo cuenta a Rafael, éste la sorprende con una noticia.