'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 24 de junio: la confesión de Adriana y una boda en peligro

'Valle Salvaje' continúa su emisión cada tarde en La 1 con nuevo horario después del pequeño reajuste que ha hecho TVE en sus tardes tras la cancelación de 'La familia de la tele'. Así, el serial de Bambú Producciones arranca cada día a las 17:20 horas tras 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula no dudaba en encararse con Adriana dejándole claro que sabe que su matrimonio con Julio le fue impuesto y que ella no tuvo más que aceptarlo y que le da lástima.

Mientras que Julio le recordaba a Adriana que ambos están destinados a ser los duques de Valle Salvaje y que Úrsula no será nadie pero ella le respondía que será la esposa de Rafael. Asimismo, Adriana no dudaba en recriminarle a Rafael que no luche por su amor y acepte casarse con su prima y él le anunciaba que lo mejor es que deje de ser el que custodie la herencia de su hermano Pedrito.

José Luis le pedía a Bernardo que le prometa que hará todo lo posible por olvidarse de Mercedes y que se alejará de ella o ambos lo lamentarán. Por su parte, Victoria le dejaba claro a Mercedes que ha descubierto su plan de casarse con Bernardo y le pedía a Isabel que se convierta en su sombra y la vigile tanto dentro como fuera de palacio.

El galeno le dejaba claro a José Luis que el estado de Raimunda puede empeorar en cualquier momento mientras Atanasio compartía con su madre sus dudas sobre lo que pretende hacer el duque. Y José Luis no dudaba en colarse en la habitación de la mujer amenazándola con acabar con su vida.

Durante la cena por el compromiso de Rafael y Úrsula, esta dejaba claro que espera cumplir con las expectativas que han depositado en ella y le daba las gracias a Adriana. Y justo Adriana interrumpía la cena para anunciar algo que puede cambiarlo todo.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 24 de junio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 194 de 'Valle Salvaje' del martes 24 de junio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', en la cena de compromiso de Rafael y Úrsula, Adriana se levanta dispuesta a decir unas palabras. ¿Se atreverá a desenmascarar a su prima delante de todos?

Julio le anuncia a José Luis que ni él ni Adriana acudirán al enlace de Úrsula y Rafael y que su hermano entiende la situación. Sin embargo, su padre le encara dejándole claro que lo que está haciendo es muy grave.

Por su parte, Adriana le asegura a Luisa que por muy complicada e imposible que fuera su historia de amor con Rafael, ella estaba convencida de que acabarían juntos y Luisa le confiesa que cree que Rafael le ha pedido la mano a Úrsula para que ambos dejen de sufrir por no poder estar juntos.

Mientras, Irene confiesa a Bárbara que le sorprende esta boda de su hermano pues hasta ahora nunca había visto el interés de su hermano por ninguna chica y no entiende la rapidez e incluso deja entrever lo misteriosa que ha sido la reacción de Adriana a esta boda.

Bárbara le advierte a don Hernando que Pedrito no se marchará con él a la Villa de Madrid y que su decisión es definitiva y le pide que por favor deje la situación tranquila por el bien de su hermano y de ella misma y de Adriana. Después es Leonardo quien estalla contra su padre asegurando que es un monstruo y su padre le advierte que ha cometido un error al desafiarle.

Por su parte, Victoria advierte a José Luis de los planes de Mercedes y Bernardo para casarse a escondidas y el duque no duda en preguntarle a su cuñada y le prohíbe que salga de la Casa Grande.