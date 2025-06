Pelayo Díaz y Anita Williams traspasan líneas rojas en 'Supervivientes 2025': "¿Me vas a pegar?"

La convivencia en los Cayos Cochinos está que arde debido a los constantes conflictos que envuelven a todos los concursantes de 'Supervivientes'. En esta ocasión, Pelayo Díaz y Anita Williams han tenido un encontronazo en el que a punto han estado de llegar a las manos. Todo ha comenzado a raíz de una reunión convocada por los habitantes de Playa Magna para el reparto de tareas.

Con los concursantes ya reunidos, Pelayo Díaz comenzaba diciendo: "A ver si logramos hablar tranquilamente para entender de nuevo la nueva dinámica de grupo". Un deseo que ha acabado siendo lo opuesto puesto que en cuanto se ha hablado de la participación de Anita Williams y Montoya en tareas como la pesca, el encuentro se ha ido caldeando.

"¿Vosotros queréis participar en temas como la pesca?", les ha planteado el asturiano. "¿Otra vez tengo que responderte? Es que creo que os lo he dicho millones de veces", le ha soltado Anita de malas maneras, mientras que Pelayo Díaz ha defendido su postura: "No me respondas así, Anita, por favor. Vamos a hablarnos bien. Estamos haciendo una reunión".

A pesar de su afirmación, Anita Williams ha puesto como condición ir a pescar sólo a la roca. "Esto no es a donde quiero ir yo, es ir a donde hay peces y somos tres personas", le ha contestado Pelayo. Precisamente cuando otros compañeros como Damián se han sumado a la conversación, Anita ha estallado diciendo: "No es que sepa pescar o no pescar, ¿lo puedo intentar al menos o qué pasa?". "¿Qué me dices a mí gritándome? Que yo también sé gritar. Todo el día de mal humor con ese tono de voz que se te mete aquí", le ha respondido el expulsado de muy malas maneras.

Lejos de zanjar el conflicto, la pesca ha seguido siendo tema de reproche entre Anita Williams y Damián Quintero. De hecho, este último ha llegado a proponer que cada uno coma de lo que pesca: "Lo que traigas, para vosotros. La repartición no es equitativa cuando unos traen mucho pescado y otros un poquito o 25 almendras. Cortáis 50 almendras, coméis 25 y las otras 25 las ponéis ahí, que hasta el último momento no las pusiste". "Yo hago supervivencia y la mayor supervivencia es aguantaros a todos, así os lo digo", le ha soltado Anita Williams.

El tosco enfrentamiento entre Pelayo Díaz y Anita Williams

Sin embargo, la parte más dura se ha vivido con el estallido de Pelayo Díaz: "No sabéis hablar de nada, es siempre lo mismo atacando a la gente. Poneros a currar y a hacer las cosas. Dejar de coger almendras y levántate del beach club. Dos meses y medio llevas ahí tirado. Dejad de controlar a los demás y poneros a trabajar". "Aquí nadie controla a nadie. Las únicas personas que controlan sois vosotros", le ha asestado Anita.

"Hartos estamos todos, que todos sabemos gritar y hacer cosas", le ha respondido el asturiano mientras se ha acercado a ella hasta quedarse a apenas unos centímetros de su cara. Una situación marcada por la tensión a la que Anita ha reaccionado diciendo: "¿Si? Que yo también me sé poner así. Tú sí que me das miedo. Preocúpate de lo tuyo que es lo que tienes que hacer". "Todo el día ahí tirados sin hacer nada. ¿Qué me vas a pegar?", ha vuelto a insistir el concursante. Como respuesta, la superviviente ha soltado: "¿A pegar? Si quisiera pegarte ya te hubiera dejado en el suelo, no te hagas la víctima".

En ese momento, Álvaro Escassi ha intervenido incrementando aún más el conflicto: "Ahora todos a llorar". "Eres la persona más asquerosa...Eres un sinvergüenza, no tienes vergüenza ninguna y espero que no hayas llorado nunca. Es mejor lo que haces tú, hablar bajito. ¡Qué asco de persona!", ha concluido Anita al borde del llanto.