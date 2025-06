La reacción de Ed Sheeran tras recibir abucheos en 'La Revuelta' por hacer esta afirmación a Broncano

'La Revuelta' pilló desprevenidos a todos sus seguidores este martes al dar la bienvenida a plató a Ed Sheeran, que hizo parada con su gira mundial el pasado sábado en Madrid. De hecho, la entrevista se grabó precisamente de forma excepcional la mañana antes de su primer concierto en el Estadio Metropolitano. Y en un punto de su paso por el programa, las ambiguas traducciones de David Broncano terminaron del colmar la paciencia del músico.

"¿Cómo fue el concierto del sábado pasado, qué sensaciones tuviste?", le repitió el conductor de 'La Revuelta' al británico en varias ocasiones intentando que siguiese el juego para fingir delante de la audiencia que su visita al programa se había producido este sábado. "Toqué un set de diferentes canciones y estuvo bien", terminó contestando el cantante entre risas, visiblemente apurado.

Ed Sheeran tiene que parar a David Broncano por lo que llega a traducir en 'La Revuelta'

Y teniendo en cuenta que los dos conciertos de su 'Mathematics Tour' tuvieron lugar en la casa del Atlético Madrid, David Broncano no pudo evitar interrogar a Ed Sheeran sobre su equipo favorito. "Le voy a preguntar que cómo se sintió tocando en el estadio del mejor equipo de Europa, en mi opinión", comentó entre risas el humorista antes de que el intérprete tratase de contestar.

"Muy bien, conozco a Conor Gallagher, así que siento afinidad por el Atlético, es un gran estadio", expresó el cantante, refiriéndose al jugador británico del equipo rojiblanco. Pero el humorista se tomó demasiada libertad a la hora de traducir su respuesta al público del teatro. "En mi opinión ha dicho que le gusta el Atlético más que el Real Madrid", resolvió el presentador dejando en un apuro a su invitado.

Entonces, el público comenzó a llenarse de abucheos, dejando algo desconcertado a Ed Sheeran, que mientras recibía la traducción de todo lo que había dicho Broncano por el pinganillo. "No he dicho eso", advirtió para tratar de quitar hierro al asunto. "Mi equipo local es en el Ipswich Town, son mi único equipo. Pero luego me gusta ver jugar a más equipos", explicó el británico.