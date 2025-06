Incredulidad total con 'La Revuelta' por la mayor estrella internacional que se ha apuntado Broncano por sorpresa

Ed Sheeran acudió por primera vez a 'La Revuelta' este martes en mitad de su parada en España con motivo de su gira de conciertos 'Mathematics Tour 2025'. El intérprete arrancó la temporada de conciertos en el Metropolitano de Madrid el pasado sábado colgando el cartel de sold out, y este martes no dudó en pasarse por el espacio de David Broncano.

Sin embargo, el encuentro entre el humorista y el cantante internacional no se produjo este martes por la tarde, como el resto de emisiones que David Broncano y su equipo suelen grabar durante la semana. El intérprete de 'Shape of you' dejó grabada su aparición el pasado sábado por la mañana, justo antes de su primer concierto en la capital.

Las redes enloquecen ante la inesperada visita de Ed Sheeran a 'La Revuelta' este martes

"¿Vamos a disimular las horas que son o no?", preguntó Grison nada más arrancar el programa, dejando caer que estaban grabando en un horario distinto al habitual. "¿Qué os han contado de por qué se graba esto hoy?", preguntó el conductor de 'La Revuelta' al público antes de dar la bienvenida al ganador de cuatro premios Grammy.

Y el espacio de TVE también sorprendió a su audiencia este martes incluyendo, por primera vez en una entrevista en inglés, subtítulos en español. En otras ocasiones, con visitas como la de Norman Reedus o Jane Goodall, en las que el humorista hizo uso de su inglés, no había ningún tipo de ayuda para que los espectadores pudiesen seguir la conversación.

💥 No sé si os habéis fijado bien pero es que está aquí ED SHEERAN #LaRevuelta @edsheeran pic.twitter.com/hXMbMQe1xt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 3, 2025

El invitado más internacional de esta temporada de 'La Revuelta' se atrevió incluso a interpretar algunos de los temas de su nuevo álbum de estudio en directo, cantando 'Old phone' para los espectadores del teatro. Y las redes no tardaron en reaccionar a la enorme sorpresa del espacio de La 1 de este martes. "El crossover que no me esperaba este año", escribió un usuario en X, incrédulo por la visita.

Me vuelvo loCAAA https://t.co/DEiNdOQNRg — Marina García (@MarinaCerecita_) June 3, 2025

Este tío, artista internacional de los mas escuchados del mundo, que nunca va a programas estando de gira, hace la excepción y va a La Revuelta y está integrado en el programa como nadie. Luego está la folclórica, que se enfada y no respira 🤣 https://t.co/acCQJB2P1i — María (@dramariax) June 3, 2025

Que nunca va a programas cuando está de gira y conocía La Revuelta y ha hecho excepción...

Define TALENTO https://t.co/3chWLOQAFo — 🌻✵Isabeeel que tal 🥭 (@isabeeeelquetal) June 3, 2025

El bombo que le podrían haber dado a esto y el pelotazo de audiencia que tendrían, pero ellos fieles a su estilo jajajaja https://t.co/dXUkjmdkIR — Natalia 🐼 (@_natalia296) June 3, 2025

So fucking proud of my taxes https://t.co/Ol2DphXC8J — I'm not Batmaaan anymore (@polipolar7) June 3, 2025