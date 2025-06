José Pablo López habla alto y claro del "problema" de 'La familia de la tele' tras su fracaso en TVE

José Pablo López, presidente de RTVE, ha comparecido este jueves 26 de junio en la Comisión Mixta de Control Parlamentario RTVE y sus Sociedades. Allí se ha pronunciado por primera vez sobre el batacazo de 'La familia de la tele', su gran apuesta para esta temporada, que fue retirada hace una semana de la parrilla televisiva debido a sus flojos datos de audiencia.

"Le puedo decir que lo hemos intentado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Sobre todo, asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado", ha empezado diciendo José Pablo López en su comparecencia.

Según él, "el problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentáramos. Y yo no vine aquí para no intentarlo. Vine para intentarlo y tratar de acertar. Y cuando no acierto, o cuando no acertamos, porque son decisiones que consulto con mi equipo, pues obviamente tomamos las medidas adecuadas y procuramos hacer los cambios de manera rápida".

🔴 El Presidente de RTVE, José Pablo López, hace balance de la emisión de La Familia de la Tele: “Asumo dos responsabilidades: de haberlo intentado y de que no haya funcionado”. pic.twitter.com/JPDxdY9zbk — Pablo (@pabloo_c5) June 26, 2025

José Pablo López asume la responsabilidad del fin de 'La familia de la tele' y saca pecho de sus éxitos de la temporada

José Pablo López ha aprovechado también para defender "los cuatro programas" que TVE ha "puesto en marcha en abril". "No solo ha funcionado uno", ha asegurado, haciendo referencia a 'Futuro Imperfecto', 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360'. El director del ente público ha recordado que el programa de Andreu Buenafuente "está liderando su franja" en el prime time de los jueves. Mientras, el magacín matinal conducido por Adela González y Javier Ruiz "empieza a liderar ya las mañanas de la televisión". De la misma forma ha destacado el "crecimiento estratosférico" del espacio de Jesús Cintora, con respecto a la cuota mensual de La 2.

Asimismo, también ha puesto en valor las cifras de proyectos que se aprobaron en su etapa anterior, como 'The Floor', 'Late Xou', 'Cifras y Letras' o 'La Hora de La 1'. Este último programa, presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala ha llegado incluso a superar el 20% de cuota de pantalla. "Agradezco las críticas, de verdad. Se aprende de ellas y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas. Lo he podido leer en la prensa. Lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer a la televisión pública", ha concluido José Pablo López en su comparecencia.