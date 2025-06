Joaquín Prat, no dispuesto a callar, dice lo que se esconde tras la expulsión de Pelayo en 'Supervivientes 2025'

Joaquín Prat se ha quedado muy sorprendido con la expulsión de Pelayo Díaz en 'Supervivientes 2025'. Posiblemente, como una buena parte del público del reality de Telecinco. No entraba en ninguna previsión que el estilista fuera el eliminado, pero el televoto, finalmente, se resolvió así en un duelo reñido con Álvaro Muñoz Escassi.

"Pelayo rumbo a España contra todo pronóstico", han sido las primeras palabras del presentador de 'Vamos a ver' al comentar la expulsión en el club social. Joaquín ha considerado que es una enorme pérdida para el reality, ya que "ha sido un grandísimo superviviente y un pedazo de concursante". "Uno de los protagonistas indiscutibles de esta edición", ha subrayado.

Para Joaquín Prat se trataba de uno de los claros favoritos. De hecho, hace pocas semanas le situó como uno de los aspirantes con más opciones para integrar la terna de finalistas e incluso para ganar 'Supervivientes 2025'. Sin embargo, esos pronósticos se han pulverizado con la última decisión de los telespectadores que votaron.

No obstante, Prat ha puesto encima de la mesa el motivo por el que Pelayo Díaz ha podido caer de esta forma tan insospechada. "En mi modesta opinión, se ha pasado de frenada y ha pagado las consecuencias", ha sentenciado sin pelos en la lengua, en alusión a lo ocurrido esta semana con Anita y Montoya; con los que hubo una pelea sin precedentes en esta temporada por el reparto de funciones que acabó con acusaciones gravísimas hacia Montoya que, como ya saben, la organización tuvo que desmontar.

Así, Joaquín Prat entiende que ahí Pelayo se pasó de frenada junto a otros concursantes como Borja o Álvaro Escassi, que fue el que realmente lideró esa acusación. "Yo también lo creo, aunque he de decir que me sorprendió mucho su expulsión; pensé que se iría Escassi", ha apostillado Adriana Dorronsoro, en línea con la opinión de su compañero.

"Sorprendió pero es verdad que en los últimos días se ha pasado de frenada", ha apuntado Antonio Rossi, diciendo lo mismo que Joaquín Prat y Adriana. Por su lado, Carmen Borrego cree que lo que hicieron a Montoya fue "una estrategia" para derribarle en plena recta final de 'Supervivientes 2025'. Una estrategia que ha resultado "equivocada" y que, por eso, ha desembocado en la expulsión de Pelayo, como primera gran víctima de ese suceso.

Por último, Alexia Rivas se ha mostrado afectada: "Yo respeto a la audiencia, pero esta vez no la entiendo (...) Para mí Pelayo era el mejor sin duda. Si hablamos de completo, Pelayo ha sido el más completo: ha dado tramas, ha discutido, ha pescado... Es que a mí que gane una persona como Montoya que no sabe hacer ni una caña de pescar... Es como si gana un programa de cocina alguien que no sabe encender la vitrocerámica".