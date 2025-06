Joaquín Prat impugna en la propia Telecinco lo que se vio en 'Supervivientes 2025': "No todo vale"

Joaquín Prat ha opinado muy abiertamente sobre todo lo que ocurrió anoche en 'Supervivientes 2025', con una guerra sin cuartel entre Anita y Montoya por un lado y Álvaro Escassi, Pelayo, Álex Adrover, Damián, Borja y Makoke por otro.

Las quejas del grupo mayoritario por la escasa implicación de la pareja en las tareas de supervivencia han hecho estallar todo por los aires, dando lugar a situaciones muy tensas y desagradables; con todos fuera de sí, pero especialmente Montoya y Anita.

"No me llaman ya la atención los ataques de ira de Montoya", ha admitido en ese sentido Joaquín Prat, que, ante el bochornoso espectáculo que se presenció en la gala, ha sido demoledor: "El show tiene un límite también. Para mí no todo vale, no todo es show. Llega un momento en el que el show en clave negativa cansa y agota. Es una de arena y veintiséis de cal".

Respecto al momento en el que Anita y Pelayo se encaran casi nariz con nariz, el presentador de Telecinco también se ha mostrado tajante: "No entiendo la necesidad de Pelayo de invadir el espacio físico de Anita; tampoco entiendo luego la reacción de Anita y ese macarrismo de unos cuantos". Así, Prat ha impugnado que se sobrepasaran todos los límites del modo en el que se hizo ayer.

Más tarde, en 'Vamos a ver' se ha analizado cómo desde ahora se ha decidido que cada uno se alimente de su propia comida. Al respecto, Joaquín Prat no ha ocultado su decepción, pues contraviene el espíritu de compañerismo y de sentido de grupo: "Que estén separados así es muy triste y evidencia un fracaso de todos. Esto es el gran fracaso de todos ellos".

Por último, antes de zanjar el debate, Joaquín ha planteado por qué los espectadores de 'Supervivientes 2025' salvan de manera sistemática a Anita y Montoya. "Porque actúa con libertad sin miedo al juicio ajeno", ha opinado Alessandro Lequio. "Porque es una telenovela", ha apostillado Antonio Rossi. "Por los que odian a los demás concursantes", ha apuntado por su lado Alexia Rivas.