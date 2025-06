Joaquín Prat censura lo sospechado sobre el resultado de la final de 'Supervivientes 2025' que coronó a Borja

Joaquín Prat ha tenido que parar los pies a sus colaboradores de 'Vamos a ver' ante lo que han afirmado algunos de ellos sobre la sorprendente victoria de Borja González en 'Supervivientes 2025'. Mucho aún siguen descolocados con que haya sido él el ganador de la edición.

"Se merece que le hagamos un vídeo", ha dicho con sorna Adriana Dorronsoro. Y es que gran parte del club social se ha dedicado a hablar de Anita y Montoya y de Álvaro Muñoz Escassi. Es decir, de todos los finalistas menos del ganador y del que debería ser el gran protagonista en estos momentos.

"Pues claro que sí, pues claro que sí", ha apostillado Joaquín Prat, defendiendo que Borja González también debía tener su espacio sin ninguna duda. En ese momento, se ha emitido una pieza centrada fundamentalmente en cómo su paso por 'Supervivientes' no solo le ha fortalecido como concursante, sino también como pareja y como padre.

"Su mujer me parece ideal en todos los sentidos", ha comentado el presentador a la vuelta de ese vídeo. Recordemos que Borja y Ana Solma estuvieron a punto de separarse antes del reality como él mismo confesó. Estaban atravesando un bache que, gracias a esta experiencia, han logrado salvar, afianzándose así la relación. Es otro de los premios que se lleva el valenciano al margen de los 200.000 euros.

"Pues si no llega a tener que abandonar Álex Adrover (por una lesión de rodilla), yo creo que hubiese sido el ganador y no Borja", ha soltado de sopetón Kike Calleja. "Sí porque Álex tenía un montón de defensores y habría ganado él", ha suscrito por su parte Pepe del Real. Afirmaciones que no han gustado a Joaquín Prat.

"Pero esto es hablar por hablar. ¿Quién ha decidido? La audiencia. Recalco: la audiencia ha decidido que Borja sea el ganador de 'Supervivientes 2025'. Luego decís: 'es que no nos ha dado vídeos'. Pues a la audiencia, al que sigue el concurso y al que se molesta en votar en la app de Mitele, no le ha importado lo más mínimo que no haya dado vídeos", ha confrontado Joaquín, incidiendo en que no hay que darle más vueltas al resultado de la final.

"Luego, habrá hecho méritos el chaval para ganar 'Supervivientes'", ha sentenciado Joaquín Prat, sacando la cara por Borja González y su inesperada victoria. "No solo ha hecho méritos, para el público se lo merecía más que cualquier otro", ha apuntado en la misma línea Antonio Rossi.

"Y también los valores que tiene Borja le han dado esa popularidad y que a la gente le guste, porque para mí es un tío súper nombre, no es amigo del conflicto. Es verdad que no nos ha dado vídeos, pero ha aportado muchísimo en la supervivencia", ha comentado entretanto Adriana Dorronsoro, señalando así las posibles claves por las que el público le ha hecho ganador de 'Supervivientes 2025'.