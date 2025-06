Frank Blanco da la clave del plante de Montoya a 'Supervivientes': "¿De verdad nos cuesta tanto entenderlo?"

Este domingo, Montoya fue gran protagonista del debate final de 'Supervivientes' a pesar de no estar presente. Y es que el concursante dio plantón al reality por prescripción médica. Este lunes, 'Tardear' analizaba lo sucedido y Frank Blanco no dudaba en dar la cara por el andaluz ante las críticas de algunos colaboradores como Marta López.

"Montoya que de verdad le mandamos un abrazo muy grande desde aquí porque no tiene que estar pasando unas horas fáciles. Montoya ha necesitado parar, necesita tomarse un respiro y para su tranquilidad al parecer ha bloqueado a Anita", comentaba de primeras Frank Blanco al dar paso al vídeo sobre la reacción de Anita a la ausencia de su ex pareja.

Después del vídeo, Frank Blanco le preguntaba a Carmen Alcayde si ella sabía algo de Montoya. "Yo lo último que sé de él es del jueves. Ha decidido desconectar del mundo, hasta ese momento hablamos muchísimo e íbamos a comer después del debate pero todo eso se truncó porque lo pasó muy mal. Ayer no solo bloqueó a Anita, está bloqueando a todo el mundo porque necesita desconectar y así lo decía la recomendación médica", explicaba la grana amiga del andaluz en 'Supervivientes'.

"Yo considero que todos deberíamos apretar el freno porque este chaval es alguien que nos ha dado muchísimo y que nos encantaría que volviera de otro rollo", sentenciaba Carmen Alcayde mientras Belén Rodríguez defendía que Montoya les ha utilizado a ella y a Anita en 'Supervivientes' y ahora las ha dejado tiradas.

Después era Marta López la que tomaba la palabra para sumarse a la teoría de que lo que le pasa a Montoya es que está reventado por no haber ganado el reality como había expresado Lequio en 'Vamos a ver'. "Mi pregunta es, ¿si hubiera ganado el reality estaría así? Porque se ha llevado un palo muy grande también", soltaba la colaboradora. "Pues por supuesto que sí", defendía Alcayde.

Frank Blanco se encara con Marta López en defensa de Montoya

Marta López cuestionando a Montoya en 'Tardear'

Pero era Frank Blanco el que daba la cara por Montoya. "Aquí estáis muchos que habéis ido a varios realitys. Yo no he estado en ninguno, ¿pero de verdad nos cuesta tanto entender que este señor que ha enganchado dos realitys seguidos, que os puede gustar más o menos como concursante, pero lo ha dado todo, se ha dejado la vida", trataba de exponer el presentador. "No estoy de acuerdo", le cortaba Marta López.

"¿De verdad nos cuesta tanto entender que este hombre esté sobrepasado en serio?", insistía Frank Blanco. "Yo eso lo entiendo. Pero tampoco lo ha dado todo. Porque hablaba de sincericidio y de que habían hecho un pacto, ¿pero y el pacto que tenía con todos los que estábamos viendo la tele qué?", cuestionaba Marta. "Pero es que cuando uno está mal, está mal; ni pactos ni nada", sentenciaba Frank Blanco.

Por último, Leticia Requejo que ha sido una de las máximas críticas con el concurso de Montoya, se posicionaba esta vez de parte del andaluz. "Yo hoy me posiciono a su lado porque está sobrepasado, ha tomado la decisión de que tiene que tomar distancia y todo lo que tiene que ver con 'Supervivientes' e incluso de todos los que tienen que ver con esta experiencia", añadía la colaboradora.

"Yo lo entiendo y le quiero apoyar pero no se le puede echar la culpa al programa", trataba de decir Marta López. "Pero si nadie ha echado la culpa al programa", le replicaba Frank Blanco. "Pero que no se le puede echar la culpa ni al programa, ni a la televisión ni a los colaboradores, la culpa la tiene él", añadía ella. "Vamos a ver, cada persona en una misma situación reaccionamos de una manera o de otra", concluía Frank. "Qué poca empatía", apostillaba Marta.