El productor de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' habla alto y claro de sus cambios de horario por 'La familia de la tele'

Ramón Campos, el máximo responsable de Bambú Producciones, se ha pronunciado alto y claro sobre los continuos bailes de programación de TVE con las dos series diarias que produce su compañía: 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en el último mes tras la llegada de 'La familia de la tele'.

Y es que tras el estreno del nuevo magacín de María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua a las tardes de TVE y en su intento por reflotar las audiencias del programa; la cadena pública no ha parado de alterar los horarios de las dos series diarias hasta retrasar su inicio hasta las 17:30 y las 18:30 horas respectivamente.

Unos cambios que han llevado a que tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' hayan sufrido un bajón en sus audiencias después de haber cerrado el mes de mayo con sus mejores datos. Ahora al preguntarle por estos vaivenes en una entrevista en Bluper, Ramón Campos es muy claro al hablar de lo sucedido en la cadena pública.

"Yo produzco y ellos programan, y así me ha ido bien en mi vida profesional. Si a mí me dejan producir mis series, yo no les puedo decir cómo programar", empieza diciendo. "Ahora, si me voy a datos objetivos, sí es cierto que las series están sufriendo algo que pasa en todas las cadenas", reconoce el CEO de la productora de ambos seriales.

"Cuando llega un programa nuevo, una apuesta tan fuerte como la que estaba haciendo TVE con La familia de la tele, ha habido movimiento de duración y de horario. Hemos cambiado de horario cuatro o cinco veces", recalca el productor. "Las series diarias tienen que acostumbrar al público a una hora y una cadena. Cuando esa costumbre se la rompes al espectador, éste puede acabar yéndose a RTVE Play", sentencia al respecto Campos.

Eso sí, el productor de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' no duda en defender a TVE por estos movimientos. "RTVE ha hecho lo que tenía que hacer. Una vez haces esa apuesta, tienes que intentar manejarla de la mejor forma posible para intentar salvarla", asevera sin reparos.

Ramón Campos confirma la renovación de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

Curro, abatido tras la muerte de su madre en 'La Promesa'

Además, Ramón Campos ha aprovechado para explicar que ha tenido reuniones en las últimas semanas tanto con José Pablo López, el presidente de RTVE, y con Sergio Calderón, el director de TVE, para determinar cuál es la mejor franja para ambas ficciones. "Hemos llegado a la conclusión de que la mejor hora en cuanto a cuota y media de espectadores es las cinco de la tarde. Incluso un poquito antes. A medida que nos acercamos más adelante, la serie va a peor por la competencia", confiesa.

"¿Duele? Claro que duele a nivel personal ver que un producto está funcionando bien y que la cadena lo maneja para intentar competir. Pero si te pones en su lugar, acabas entendiendo que nosotros somos una pieza en ese organigrama", termina diciendo Ramón Campos.

Por último, el productor ejecutivo de Bambú Producciones, confirma lo que ya publicábamos hace unos días: la renovación de ambos seriales de tarde. "Valle Salvaje lo va a hacer por 180 capítulos más, y La Promesa va a continuar con más temporadas", avanza.