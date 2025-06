Damián Quintero desconcierta por este giro de 180º con Montoya a horas de la final de 'Supervivientes 2025'

Damián Quintero se ha enfrentado a una de las clásicas preguntas del equipo de 'Supervivientes 2025' una vez que se termina el periplo de los concursantes en el reality de Telecinco: ¿Qué compañero ha decepcionado más?

El karateca, que ha sido el último expulsado del concurso aventurero, quedándose así a las puertas de la gran final, ha señalado el nombre de esa persona, pero con un giro en sus pensamientos muy radical.

"¿Que quién me ha decepcionado más? Tengo que decir una cosa. Diría que Montoya", ha respondido Damián Quintero, pues el sevillano ha sido su principal adversario o antagonista en 'Supervivientes 2025' con enfrentamientos constantes.

"Al principio, la verdad, es que nos llevábamos como el perro y el gato. Hubo muchas faltas de respeto y demás, pero nos faltó tiempo para conocernos", esgrime el deportista olímpico sobre el porqué de esa mala relación.

Hasta aquí, ninguna sorpresa. Lo inesperado llega cuando Damián Quintero asegura que su percepción sobre Montoya ha cambiado por completo después de los últimos días tan armoniosos que han vivido en Cayo Paloma, en los que se han descubierto mejor.

"En estos últimos días con él la verdad es que hemos congeniado muy bien, y retiro todo lo dicho", declara sorpresivamente. "Al principio me había decepcionado, pero ya no", añade el ex superviviente.

Además, para finalizar su pronunciamiento, define a Montoya de un modo halagador: "Es un tipo de todo corazón. Tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero creo que ha estado a la altura de las expectativas". Palabras que nadie vio venir.