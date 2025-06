Bárbara Rey se encara con una reportera de 'La familia de la tele' en directo: "Aprende a ser respetuosa"

Bárbara Rey presentará este jueves ante la prensa su libro de memorias. Una presentación que se ha visto envuelta en polémica después de que la Casa América de Madrid haya prohibido realizar la presentación allí. Y para saber cómo se encuentra, Diana Higueras, reportera de 'La familia de la tele' se desplazaba hasta donde se encontraba la ex vedette.

Mientras en el plató debatían sobre las memorias de Bárbara Rey y la polémica que están generando, la ex vedette salía de casa de su hija y se encontraba con la reportera del programa que presentan María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua y lo hacía con una coca-cola en la mano.

"¿Estás nerviosa Bárbara por mañana?", le preguntaba la reportera de 'La familia de la tele'. "Hombre una siempre tiene respeto sobre todo a la prensa porque ya sabéis que yo os he respetado siempre mucho", comentaba Bárbara Rey cuando se sumaba otra reportera de Europa Press. "Iba a salir corriendo pero para qué. No es que quiera hacer publicidad pero me estoy emborrachando", soltaba con sorna en alusión a la bebida que tenía en la mano.

"No pasa nada, pues muy bien eso está fenomenal", le decía entonces la reportera de 'La familia de la tele' siguiéndole el juego. Tras ello, Diana Higueras trataba de sonsacarle a Bárbara Rey cómo le había sentado que no le dejen presentar sus memorias en la Casa América y ella le emplazaba a responderle este jueves. "Pero danos un pequeño anticipo para 'La familia de la tele' que estamos en directo", le solicitaba pidiéndole que se sincerara.

"Yo solo puedo decir que no me parece normal ni lógico pero ellos tendrán sus motivos y espero que den alguna explicación", respondía ella. "¿Crees que hay una mano negra?", le repreguntaba la reportera. "No, últimamente como llevo gafas no veo colores. No me preguntes más cosas así tenebrosas", aseveraba Bárbara Rey mientras seguía respondiendo a las preguntas de las reporteras del programa de TVE y de Europa Press.

Tras ello, Bárbara Rey se subía a un taxi para desplazarse a una peluquería y la reportera de 'La familia de la tele' aprovechaba para hacerle una petición. "¿Bárbara me puedo ir contigo a la peluquería, es que yo estuve ayer pero me tienen que arreglar porque aquí con tanto calor se me ha estropeado?", le cuestionaba. "Ay que ver que carita más dura tienes y más descarada con lo joven que eres, bien espabilada estás", le soltaba la madre de Sofía y Ángel Cristo.

Bárbara Rey se enfrenta a Diana Higueras en 'La familia de la tele'

Después, los presentadores y los colaboradores de 'La familia de la tele' aplaudían a Diana Higueras por lo bien que había estado con Bárbara Rey. "Yo os digo que esa lata no contenía coca-cola que era lo que estaba bebiendo Bárbara, ella estaba muy contenta vamos a dejarlo así", soltaba de repente la reportera. "Pero si Bárbara no bebe", le replicaban Lydia Lozano y Kiko Matamoros en plató. "Me ha dicho que se estaba emborrachando", se justificaba ella. "Pero ella es que es así, muy juguetona", le decía María Patiño. "Ay pues entonces lo siento", reaccionaba la reportera.

Minutos después, Bárbara Rey llegaba a la peluquería y se topaba con Diana Higueras y no dudaba en encararse con ella por lo que había soltado. "Cuando he venido en el taxi has comentado que lo que llevaba aquí dentro no era coca-cola", le recriminaba. "Pero luego he rectificado y he dicho que no", le contestaba Diana. "Perdona que estoy hablando yo, has dicho que no era un refresco y te voy a decir una cosa como eres muy jovencita y se ve que estás empezando te voy a dar un consejo primero di la verdad, aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo. Y segundo te voy a decir que si sigues así no vas por buen camino. Por la insinuación otra persona te puede demandar", sentenciaba Bárbara.

"Perdóname, te pido perdón", trataba de decir la reportera de 'La familia de la tele'. "No quiero que me pidas perdón porque no soy nadie para pedir perdón", le contestaba Bárbara antes de hacerle la cruz y no querer hablar más con ella. Así, la ex vedette seguía atendiendo a la reportera de Europa Press y pasaba de la de TVE.

Finalmente, María Patiño se dirigía a su compañera para darle un consejo. "Diana hay que aceptar que a veces hacemos comentarios, y yo la primera, no apropiados, y tiene unas consecuencias. Te digo, no es amiga mía, es más soy bastante crítica con Bárbara Rey, pero es una persona que tiene bastante capacidad de encajar las cosas, dale su tiempo, no es una persona rencorosa", concluía la presentadora diciéndole que no se justificara.