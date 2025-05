Telecinco ejecuta este cambio con 'El diario de Jorge' en plena pugna con Sonsoles y 'La familia de la tele'

Había mucho interés por ver cómo iba a afectar la llegada de 'La familia de la tele' a los dos programas con los que más iba a competir en las tardes: 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Y la realidad es que el nuevo magacín de La 1 ha sucumbido frente a sus dos rivales.

Ante la llegada de 'La familia de la tele', 'Tardear' se reforzó con varias exclusivas y fichajes mientras que 'El diario de Jorge' que iba en aumento no varió nada sus contenidos. Aunque en los últimos días si que sorprendió que Telecinco había optado por adelantar el final de 'Tardear' para mantener el bloque publicitario antes del programa de Jorge Javier Vázquez y adelantar el inicio de este unos minutos.

Así, 'Tardear' acababa sobre las 18:20 horas y 'El diario de Jorge' lo hacía en torno a las 18:30 horas tras un bloque publicitario mientras que hasta la semana pasada el espacio producido por Boomerang TV no arrancaba hasta casi las 18:40 horas después de esa publicidad.

Sin embargo, este jueves, Telecinco ha cambiado su estrategia de emisión con respecto al arranque de 'El diario de Jorge'. Y es que después de unos días de un pequeño bajón en audiencias, la cadena ha optado por eliminar ese bloque de publicidad de diez minutos entre el final de 'Tardear' y el comienzo del programa de Jorge Javier Vázquez.

Era el propio Jorge Javier Vázquez el que no dudaba en lanzar un aviso a la audiencia para que no desconectaran al conectar con Frank Blanco y Verónica Dulanto. "Por favor os quiero decir una cosa y es que empezamos justo después de que acabéis vosotros, que no hay publicidad. Acabáis vosotros y empezamos nosotros", advertía.