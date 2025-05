'Sueños de Libertad', avance del martes 27 de mayo: un regreso inesperado y la doble cara de Gabriel

'Sueños de libertad' se revoluciona esta semana con tres nuevos fichajes y un regreso inesperado. Para empezar, este lunes la serie recibía a Gabriel, el desconocido sobrino de Damián al que interpreta Oriol Tarrasón. Un personaje muy oscuro que llega para poner patas arriba a los De La Reina.

Pero además, la serie producida por Diagonal TV, también sumará a su reparto otros dos fichajes: Sara Sanz y Daniel Jumillas, que darán vida a Cristina, la hija biológica de Irene (Ana Labordeta) y su novio Beltrán.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Begoña seguían dándole vueltas sobre los papeles de Górriz y la enfermera se unía a la teoría de Begoña de que Jesús no se suicidó, pero Andrés es incapaz de creer que no fuera así y para cerciorarse hacía todo lo posible para encontrar a Górriz.

En la fábrica, Tasio y Carmen confesaban a Marta que el robo de la furgoneta fue perpetrado por Francisca y su marido y que el propio Tasio les dejó marchar. Pero lo peor es que las muestras que tenían que haber llegado a Galerías Miranda siguen desaparecidas.

Por su parte, don Agustín no dudaba en tratar de chantajear a don Pedro después de descubrir que Carpena intercedió para evitar la nulidad matrimonial de Andrés y María y le ofrecía casarle con Digna a cambio de su silencio. Pero don Pedro no entraba en su juego.

En casa de los Merino, Digna intentaba que Teo se sienta uno más de la familia y le proponía que sea quien lleve las arras de su boda. Mientras, Gema no consigue que el pequeño se adapte a su nueva vida y Luz se ofrecía a ayudarla pero a su cuñada no le gusta que la doctora le de consejos.

Irene sigue muy pendiente de los movimientos de Andrés mientras que María también les contaba que su marido está haciendo todo lo posible por encontrar a Górriz y don Pedro decidía actuar pidiéndole a su socia que guarde silencio. Paralelamente, María percibía la buena sintonía que existe entre Claudia y Raúl y después no dudaba en preguntarle al chófer y le pedía que no se vaya de la lengua con su affaire.

Damián paseaba con Julia por el parque mientras hablaban del enlace de Digna y don Pedro. Lo que no sabía el patriarca es que hay un hombre que les sigue muy de cerca. Finalmente, cuando Andrés pretendía viajar a Cádiz se llevaba la sorpresa de que Górriz se ha presentado en casa de los De La Reina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 315 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 27 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 315 de 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín decide visitar a don Pedro y Digna antes de su boda y les pide si quieren confesarse algo el uno al otro. Después de que el párroco haya ejercido su presión y ante el temor de que descubra sus tejemanejes con el obispo, Carpena accede a que sea don Agustín quien oficie su enlace.

Tras ello, Digna decide confesarle a don Pedro que el doctor Herrera sufría una adicción al éter y el empresario descubre que su hermana le engañó y después ambos tienen un desencuentro. Por su parte, Joaquín y Luis deciden ir a pescar con Teo para levantarle el ánimo y que se sienta más integrado

Tras su visita, Andrés no duda en interrogar a Ricardo Górriz pero las respuestas del ex trabajador no aclaran nada de las dudas que tiene el de La Reina sobre lo que pasó con su hermano Jesús. Pero Andrés no se da por vencido pues piensa que le oculta algo y decide seguirle sin imaginar que iba a ver como Górriz y don Pedro tenían un encuentro en el que el empresario presionaba al ex trabajador para que se marche a Venezuela.

Mientras, Julia trata de saber más cosas sobre Valentín pues tiene muchas dudas de quien era su verdadero padre y Digna no duda en contárselas. Por su lado, Claudia descubre que la mujer casada con la que Raúl tiene un affaire es María.

Gabriel pasea por Toledo con Isabel, la que fuera secretaria de su primo Jesús. Lo extraño es que él se hace pasar por un tal Dámaso Úbeda y se descubre que ambos tienen una relación. Gracias a este engaño, Gabriel sigue descubriendo secretos de los De La Reina. Por último, Ángel Ruiz le revela a Damián que ha encontrado a la hija que Irene dejó en adopción.