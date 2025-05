Sabela Arán (Victoria) avanza en exclusiva un terremoto en 'Valle Salvaje' para cerrar sus tramas

'Valle Salvaje' no deja de crecer en intensidad y su elenco lo vive con la misma pasión que el público. En esta nueva etapa de la serie de RTVE, los giros de guion se suceden sin tregua y los personajes se enfrentan a situaciones cada vez más extremas. Sabela Arán, quien da vida a la malvada y calculadora Victoria, reconoce en esta entrevista en exclusiva que cada nuevo bloque de guion sorprende incluso al propio equipo.

El pasado sigue marcando el presente de la ficción, con tramas que vuelven para cerrarse y nuevos personajes que se incorporan para alterar los equilibrios ya establecidos. Sabela Arán destaca el impacto que supuso todo lo relacionado con Gaspar, un punto de inflexión que redefinió la serie y que ha permito a su personaje mostrar nuevas capas emocionales. Victoria, marcada por la ambición y el deseo de ocupar un lugar privilegiado junto al duque, continúa moviéndose entre la frialdad y la vulnerabilidad, dejando claro que no todo en ella es oscuridad.

Lejos de limitarse a cumplir el rol de antagonista, Victoria se ha convertido en una figura que el público adora odiar. "Para que una mala caiga bien, hay que hacerlo con cuidado", nos confiesa la actriz de 'Valle Salvaje', agradecida por el cariño con el que los espectadores valoran su trabajo. Mientras espera con humor que los guionistas le concedan escenas a caballo o batallas a sable, Arán se prepara para una nueva fase de su personaje, con más frentes abiertos y el permanente desafío de ocupar un lugar que no le corresponde… o quizás sí.

'Valle salvaje' está que arde. ¿Cómo lo estás viviendo tú?

Muy bien, cada día es una aventura nueva, cada bloque que leemos pasan cosas que dices 'Esto es imposible que pueda ocurrir'. Pero la mente de nuestro creador y de los guionistas cada vez van a más y de repente destapan cajas de pandora que dices tú 'Eso ya tendría que haber acabado'. Estamos en un momento muy guay porque hay tramas súper interesantes, se van a cerrar tramas del pasado, van a aparecer personajes nuevos, con nuevos decorados, y yo creo que la serie va a adquirir una dimensión todavía más grande.

¿Cuál es el giro de guion del que tú eres más fan?

Todo lo que tuvo que ver con Gaspar, a mí me marcó un antes y un después evidente. Creo que fue algo que afectó a todas las tramas, a toda la serie en general, a mi personaje en particular y creo que a Victoria le permitió enseñar una cara al público hasta entonces desconocida. Y yo eso lo llevo aquí en el corazoncito.

El trío de Rafael, Adriana y Julio que es protagonista en la serie y vuelve loco a la gente. ¿Cómo los analizas desde la visión de Victoria?

Yo les daba unas bofetadas a cada uno, que se solucionaba esto rápido, pero claro, tenemos que estirarlo un poquito más. Victoria tiene momentos de acercamiento, que parece que es maja, que es riquiña, y luego vuelve a ser bicho. Yo creo que Victoria, en el fondo, tiene su corazón, lo que pasa es que la vida y las circunstancias la llevan a ser como es, entonces no sabe estar a la defensiva, no sabe reaccionar con amor, no tiene cariño en su cuerpo, pero tiene esa dualidad y esos momentos diferentes que creo que es lo que hace rico al personaje.

¿Cuál es la actitud de Victoria en su papel de antagonista, que más te ha conquistado a la hora de interpretar?

A ver, matar a Pilar obvio fue una locura, pero me parece la demostración de amor y de conquista más extrema que alguien se puede echar a la cara. Creo que como antagonista y como mala de la serie eso fue increíble y fue maravilloso hacerlo con Manuela Velasco, que la amo, pero claro, es algo que no se le pasa por la cabeza a ningún ser humano estándar.

Y eso, además, todavía tiene cuerda, ¿no?

Pilar está en la boca de todos constantemente. Pilar está siempre presente como madre de toda esa familia y espero que lo siga estando, porque fue una delicia.

¿Cómo te gustaría que se resolviera eso de cara a tu personaje?

Bueno, mi personaje lo que tiene es una ambición que no puede y ya no es tanto ambición, sino que quiere estar al lado del duque. Hasta que consiga eso, yo creo que ella va a seguir pico y pala porque es donde entiendo que alcanzará su felicidad, que luego seguramente ocurrirán más cosas, que necesite seguir escalando por algún motivo, pero el primer paso, que es lo que conocemos de ella hasta ahora, su principal objetivo es ese.

Justo lo decías antes, que tiene su corazón porque también sufre, la vemos sufrir…

Tuvo momentos con Pedrito alucinantes, incluso con sus sobrinos.

Ahora está en una etapa un poco inestable también.

Está fatal. En cualquier capítulo está mal de la cabeza en otro ya vuelve a ser buena, en el siguiente vuelve a pegar gritos... Bueno, pero es esta esquizofrenia, es esta alteración lo que le da que sea divertido.

¿Qué vamos a ver en los próximos capítulos?

Guau, pues yo creo que ya hay alguna cosa que arrastramos del pasado que se empezará a solucionar. En mi caso se me van a abrir nuevos frentes con nuevos personajes y el poso de ser la segundona, de intentar ocupar el lugar de Pilar a estar permanentemente ahí.

¿Qué te dicen por la calle?

Me encanta porque lo comentaba antes, la gente me dice que soy mala, pero con el mayor cariño del mundo. Nunca nadie diciéndome 'Eres malísima, te odio', me lo dicen con tanto amor. ¿Sabes lo bonito que es eso? Para mí es muy bonito realmente, pero sí que noto que la gente está valorando el trabajo, que para que una mala caiga bien, hay que hacerlo con cuidado. Yo lo estoy intentando ver con el mayor respeto que puedo y estoy contenta porque la gente está contenta.

¿Qué deseo le pedirías a los guionistas de 'Valle Salvaje' para Victoria?

Yo no quiero deseos en cuanto a la trama. No, trama no, yo quiero acción. Quiero montar a horcajadas a caballo, quiero pegarme tiros y batallas de sables y espadas. Eso es lo que yo siempre pido. Cuando veo gente importante que maneja como Josep Cister o directores, todo el rato les digo: '¿Un caballito cuándo?'. Y así todo el tiempo, eso es lo que me apetecería.