Pedro Ruiz da esta sentencia a 'La Familia de la Tele' en TVE y no tiene pelos en la lengua: "La indignidad..."

Pedro Ruiz no ha tenido pelos en la lengua en su entrevista en El Purgatorio de The Objective al hablar del salto del universo 'Sálvame' a TVE con el programa 'La Familia de la Tele', que tras cancelar su estreno en dos ocasiones tiene previsto su debut este próximo lunes, 5 de mayo.

El periodista que le entrevista le pregunta si imaginó alguna vez que Belén Esteban acabaría en la televisión pública española. "Pregúntaselo a ella. Seguramente tampoco lo imaginó ella. En la tele mandan los que mandan y toman las decisiones que más les convienen a los jefes de los que están mandando en la televisión", responde en primer lugar.

"La tele es un microondas que recalienta los productos. Yo no tengo nada humano contra Belén Esteban pero creo que la tele pública es para otra. Entiendo que el entretenimiento es una cosa pero creo que la indignidad es otra", sentencia Pedro Ruiz a continuación sin paños calientes, dejando así muy claro lo que piensa.

Respecto a si considera que La 1 de TVE se está transformando en Telecinco, el artista es tajante: "He sido toda la vida muy crítico con la llamada telebasura, precisamente porque no la he compartido ni he ido nunca a un programa de esa naturaleza. Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra. Y no sé el tipo de programa que van a hacer".

"Hay muy pocas cosas de verdad en las televisiones, incluidos los telediarios. El telediario es una droga dura que todo el mundo maneja a su antojo. Entonces, si se quiere reunir a más público con objeto de tener más pronunciamiento y más predicamento el día que lleguen unas elecciones, estos movimientos posiblemente pueden responder a eso", prosigue Pedro Ruiz, politizando esos cambios en la programación de TVE.

Ruiz asegura que tiene "buena relación" con José Pablo López, el presidente de RTVE, pero le deja un recado: "Él me dejó hacer un espectáculo hace un año. Habíamos decidido después recuperar La Noche Abierta en La 2. Sigo esperando esa reunión. Y, por lo tanto, mande la izquierda, la derecha, el centro, los rojos, los colorados o los redondos… No se puede hacer televisión si no hablas con el jefe. Y unos y otros se parecen mucho", culmina en la entrevista al citado medio.