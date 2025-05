María José Cantudo pone en su sitio a Ángela Portero por lo que pregunta en 'De Viernes': "No he venido a esto"

Tras años desaparecida del foco mediático, María José Cantudo ha regresado a la televisión. Lo ha hecho en '¡De viernes!', donde ha concedido una entrevista para hablar sobre su estado de salud y, de paso, sobre la polémica demanda que interpuso en el año 2000 contra Blanca Villa y María Jesús Nieto.

En las últimas semanas, Blanca Villa, a la que María José Cantudo ganó el contencioso hace 25 años por difamación, ha asegurado que la artista quiere quitarle su casa y dejarla en la calle. Algo que ella desmiente categóricamente: "Se le impuso una multa y eso no lo hice yo, lo hicieron los jueces. Ha estado pagando, a veces 50 euros, otras veces 100… Y ahora ha dejado de pagar y los jueces han decidido que tendrá que vender su casa para cumplir con la sentencia".

Según la vedette, Villa lo único que pretender es publicitarse para volver a cantar. Además, ha pedido al programa que no emitiera las imágenes de ella: "No tengo nada con esta señora y no tengo por qué verla. Ni tengo que pedirle perdón, ¿por qué?". Un fuerte carácter que ha vuelto a poner de manifiesto con Ángela Portero, a la que no ha dudado en pararle los pies cuando ha puesto en duda su versión de los hechos.

María José Cantudo le para los pies a Ángela Portero

"No he venido aquí a discutir contigo. He traído la documentación con la verdad, si llego a saberlo no te lo doy. No sé por qué dices que es raro, me parece todo muy normal", le ha dicho visiblemente enfadada la invitada, quien ha pedido a la colaboradora: "Lee el otro papel, que es la verdad de lo que ocurrió".

Ángela Portero restaba importancia a ese documento, el cual acreditaba que, en efecto, el representante de María José Cantudo sí pagó a Blanca Villa por unas canciones mientras ella estaba de gira por México. "Hombre, habiendo sentado jurisprudencia, habiendo ganado el juicio y de repente una señora diciendo 'Lo veo raro'… Hombre, por favor", ha asegurado la ex vedette.

El resto de colaboradores intentaban rebajar la tensión entre ambas, pero no lo conseguían. Y es que, la invitada se iba siempre por la tangente, algo que molestó sobremanera a la periodista, quien le reprochó: "Estás sentada aquí y estoy intentando hacer una entrevista". "Y yo te puedo contestar lo que yo quiera", respondía Cantudo. "Si la voy a denunciar, eso son asuntos míos, entre mis abogados y yo, pero si alguien vuelve a dudar de lo que yo he dicho o de lo que han dicho los jueces, algo haré", dejaba claro.

"Os estáis pasando de rosca", sentenció la invitada

Sin embargo, Ángela Portero no fue la única colaboradora que la puso contra las cuerdas. Antonio Rossi le ha preguntado por los hombres de su vida, algo que a la invitada tampoco le ha hecho gracia: "¿Pero qué necesidad de preguntar esas cosas? No he venido a hablar de esas cosas". Ante esto, la presentadora, Bea Archidona, le recordaba que son cosas de las que ella ha hablado en el pasado: "Tú has hablado de tus parejas, de tus amores, ¿cómo no te vamos a preguntar sobre eso? Además no es nada malo".

También se negó a hablar de su conflicto con Bárbara Rey. A la pregunta de los colaboradores, María José Cantudo volvió a sacar su fuerte carácter: "He venido a hablar de mis cosas y os estáis pasando de rosca. Ya vale de estas tonterías, dejadme tranquila". Antes de abandonar el plató, la invitada ha vuelto a atacar al programa lanzándoles un último dardo: "Yo no iba a salir en ninguna televisión porque no tengo que demostrar nada y accedí a venir porque erais los únicos que no habíais dicho nada de mí", sentenció.