Pepe Navarro se revuelve con Ángela Portero y advierte en 'De Viernes': "Es morbo puro y duro"

Una semana después de que saliera a relucir su nombre durante la entrevista a Ivonne Reyes en 'De Viernes', ha sido Pepe Navarro el que se ha sentado en el mismo plató para desmontar sus argumentos. Sin embargo, lo que el invitado no se esperaba es encontrarse a una Ángela Portero dispuesta a ponerle contra las cuerdas.

Aunque Ivonne Reyes no quiso hablar demasiado de Pepe Navarro, amenazando incluso con abandonar el programa si continuaban las preguntas sobre él, se mantiene firme en su postura: el presentador es el padre de su hijo Alejandro. Una afirmación que el periodista ha negado una vez más, asegurando que "todo son mentiras". Según él, habría otros hombres en aquel momento en la vida de la venezolana que podrían responder a la paternidad de su hijo.

Pepe Navarro le para los pies a Ángela Portero

En un momento dado de la entrevista, Ángela Portero le ha puesto contra las cuerdas con una pregunta muy directa: "¿Usabas preservativo en tus relaciones?". Molesto ante semejante cuestión, el invitado se ha negado a responder. "No te voy a contestar a eso. Yo no tengo por qué contar cómo hacía yo el amor o dejaba de hacerlo, eso pertenece a mi intimidad y no tengo por qué hablar sobre ello", le ha espetado a la colaboradora.

Y no solo eso sino que, además, le ha echado en cara que es una pregunta totalmente innecesaria: "Yo no creo que haya que preguntar por la vida íntima. Eso es morbo puro y duro que no va a ningún sitio. Aquí lo que importa es que esa señora lleva años mintiendo a todo el mundo y especialmente a su hijo". Sin embargo, la periodista ha intentado justificarse y obtener una respuesta a su pregunta. "Si ella se quedó embarazada, es por algo", sentenció Pepe Navarro. A buen entendedor, pocas palabras.

El presentador dice saber quién es el padre del hijo de Ivonne Reyes

Pepe Navarro durante su entrevista en 'De Viernes'

Según la verdad legal, el que fuera presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' es el padre de Alejandro Reyes, ya que hace 24 años se negó a hacerse la prueba de paternidad. Pese a esta sentencia, él continúa defendiendo que Ivonne miente. Este viernes, 21 de marzo, el periodista ha regresado a la televisión para explicar el motivo por el cual decidió no hacerse las pruebas cuando el juez se lo pidió.

"Me parece bien que venga aquí a contar lo que pasa, pero mucha gente lo está pasando mal y no va a la tele a contarlo. A mí eso me da igual pero lo que tengo que dejar claro es que esa señora ha mentido. En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro más o menos fijo en España que se llamaba Chema y al que le dijo que el niño era suyo. Este hombre se llegó a hacer una prueba biológica y salió negativa", explicó el comunicador en el programa nocturno de Telecinco.

Además, Pepe Navarro desveló que "a mí me han venido como cinco o seis personas diciéndome que ellos saben quién es el padre. E incluso hombres que llegaban diciéndome que ellos eran el padre". De esta forma, volvió a dejar claro que él no es el padre de Alejandro.