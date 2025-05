Lalachus no se corta al señalar este detalle de Melody durante la recta final a Eurovisión: "Es terrible"

Lalachus regresó este lunes a 'La Revuelta' para arrancar por todo lo alto una de sus semanas favoritas, la de Eurovisión. Y la humorista no dudó en utilizar su sección del espacio de David Broncano para movilizar el máximo de apoyo para Melody el próximo sábado. Sin embargo, la colaboradora no pudo evitar señalar un detalle de la sevillana que no puede ignorar durante sus entrevistas de la recta final.

La representante de España está más que lista para brillar como nunca en la gran final de Eurovisión con 'Esa diva', con una renovada puesta en escena de la que RTVE ya ha adelantado varios clips. "Melody está siendo la mejor. Ella sabe a lo que va, va a disfrutar. Entonces ella va a gozar", comenzó explicando la actriz antes de señalar su único fallo.

Lalachus sentencia el futuro de Melody en la gran final de Eurovisión: "Podría ser peor"

"Me hace mucha gracia porque Melody tiene el mismo nivel que yo, tres frases... terrible", subrayó Lalachus entre risas mientras repasaban algunas de sus últimas entrevistas con los distintos medios internacionales. "Entonces cuando no sabe que decir se pone a cantar 'Esa diva', es la mejor", aseguró la colaboradora de 'La Revuelta' desde el cariño.

🇫🇮 Kaikille rakkaille faneillemme Suomessa, joita meillä on varmasti valtavasti siellä (nolla). #LaRevuelta pic.twitter.com/sKCTGKtsKl — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 12, 2025

Y la actriz no dudó en continuar con la lista de momentazos que la de Dos Hermanas está dejando en los momentos previos a la gran final del sábado. "También se está inventando por ahí que es amiga de Lady Gaga y que la llama todo el rato, cuando le preguntan dice 'of course'", señaló la humorista sin poder parar de reír. "Me gusta especialmente lo de 'un abrazo para toda mi gente de Finlandia'... ¿pero qué gente?", apuntó el presentador entonces.

Pero después de que Lalachus recordase que la intérprete se encuentra en el puesto 17 en las principales casas de apuestas del concurso, el tono de la conversación cambió radicalmente. "O sea que ahora mismo el pronóstico no es muy bueno...", lamentó David Broncano algo preocupado. "A ver podría ser peor. Esta semana es muy importante y lo va a hacer muy bien, solo va a subir", resolvió la colaboradora desde el optimismo. "Melody puede remontar con toda su gente de Noruega, Bielorrusia...", bromeó el de Jaén.