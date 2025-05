La protagonista de la serie 'Valle Salvaje' habla alto y claro del último mareo de TVE con 'La Familia de la Tele'

Con la llegada de 'La familia de la tele' a La 1 de TVE los horarios de las series diarias han ido cambiando provocando críticas por el "mareo" al público. Ahora, 'Valle Salvaje' tiene como telonero al magacín presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. Y, a continuación, se emite 'La Promesa'. Tras ir retrasando su horario de inicio, 'Valle Salvaje' ha visto retrasada su emisión hasta las 17:10 horas.

En estas casi dos semanas que lleva 'La familia de la tele' en antena, 'Valle Salvaje' ha ido creciendo en audiencia, consiguiendo su mejor dato histórico este lunes al alzarse con un 12,5% de share y 986.000 espectadores. Por el contrario, el magacín no remonta el vuelo, quedándose este mismo martes con un 6,7% en la sobremesa y un 6,1% en su segundo tramo.

Teniendo en cuenta esto, es normal que desde las ficciones no se muestren en absoluto preocupados por la irrupción del programa de Osa Producciones. Así lo ha puesto de manifiesto una de las protagonistas de 'Valle Salvaje', Loren Mairena, en declaraciones concedidas a El Confi TV. La actriz que da vida a Luisa, ha dejado claro que "no debería y no me preocupa" que 'La familia de la tele' sea su telonero.

Loren Mairena, Luisa en 'Valle Salvaje', no teme a 'La familia de la tele'

"Se ha cambiado varias veces de horario y yo sigo creyendo en la gente que ve la serie. Creo que son bastantes fieles", asegura la intérprete. Además, recuerda que este tipo de series cada vez es más fácil verlas en diferido, sobre todo por la hora a la que se emiten. "Quien no quiera, pues dejará de verla, pero soy bastante creyente en la gente que hace por verla, porque, si no puede verla en directo, la verá por la noche, en diferido", señala Loren Mairena.

Por el momento La 1 ha emitido 46 de los 120 episodios que componen la segunda temporada, por lo que se espera que 'Valle Salvaje' continúe en parrilla, como mínimo, hasta otoño. De seguir así su evolución, lo esperable es que TVE la renueve por una tercera temporada.