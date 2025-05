La audiencia de 'Supervivientes 2025' da la espalda a Montoya y le empuja a una peligrosa expulsión

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' están a punto de cumplir tres meses de convivencia en los Cayos Cochinos. Todos menos uno de los dos nominados y es que el reality afronta una de las expulsiones más duras hasta la fecha por quienes se mantienen como nominados tras la salvación de Anita Williams. Una salvación con la que los espectadores dan la espalda a Montoya, gran favorito hasta el momento de la edición.

Cabe recordar que las últimas nominaciones estuvieron marcadas por la polémica debido a la incorporación de la bautizada como 'ruleta de Poseidón'. una estructura que dejaba en manos del azar la nominación de todos los concursantes. Mientras que algunos pudieron nominar por partida doble, otros pudieron salvar a algunos de sus compañeros.

De igual manera, otros se quedaron sin poder nominar. Finalmente, Laura Madrueño le instó a Pelayo Díaz a nominar como líder. El concursante lo tuvo claro y dejó expuesta a Anita Williams. De igual manera, empleó la nominación directa para sacar a la palestra a Carmen Alcayde. Dos nombres que se sumaron al nominado del grupo, Montoya.

De vuelta a la salvación, es necesario remarcar el vaivén de los porcentajes. Tal y como ha asegurado Carlos Sobera, la audiencia no ha tenido la salvación clara puesto que los porcentajes han fluctuado del 46, 31 y 23% al 41,60%, 29,25% y un 29,15%."Se podría hablar de un empate técnico", ha subrayado el conductor de la gala. No se han quedado ahí y es que el segundo más votado ha pasado a ser el expulsado debido al sorpasso registrado.

Los espectadores erigen a este concursante como el salvado semanal

Con la ceremonia de salvación ya iniciada, es necesario recordar que la presentadora ha cortado las cuerdas de quienes continúan expuestos. La primera concursante a la que le ha caído el barro como señal de su permanencia en el televoto ha sido Carmen Alcayde.

Por ello, la salvación se ha postergado hasta el término de la gala. Con los concursantes reunidos en La Palapa, Carlos Sobera ha anunciado: "Los espectadores han decidido en la app de Mitele que el concursante salvado sea Anita". Una determinación que deja a Montoya en la cuerda floja como nominado frente a Carmen Alcayde y que sorprende puesto que, hasta el momento, el andaluz se alzaba con el apoyo mayoritario del público en todas sus nominaciones.

De hecho, Montoya ya se había consolidado como uno de los concursantes más resistentes en el televoto y respaldados de la edición. Así pues, el indulto de Anita Williams y la pérdida del favor del público marcan y ponen en entredicho la continuidad del joven cuya continuidad en el reality se determinará el próximo jueves.

Por su parte, la reacción de Anita ante su salvación no se ha hecho esperar: "Gracias gracias. Por Dios, no me lo creo. ¡Gracias! No me lo creo Carlos... Madre mía. No me lo esperaba, la verdad. Te lo juro bebe. Gracias a España, a toda esa gente que ha invertido aunque sea un minuto de su tiempo para salvarme".