La alerta que lanza Adara Molinero a Melody ante lo que puede ocurrir en las votaciones de Eurovisión: "Quien no quiera verlo…"

La gran final de Eurovisión está más cerca que nunca, y 'Esa diva' ya ha pisado con fuerza el escenario del festival mostrando el producto final con el que defenderá a España el próximo sábado. Tras debutar en la primera semifinal celebrada este martes, Melody se ha referido con cierta prudencia a la oposición que obtendrá en la votación final. Y Adara Molinero no ha dudado en sentenciar sus palabras con una advertencia.

Tras varios avances de los primeros ensayos de la de Dos Hermanas sobre el escenario en Basilea, 'Esa diva' estalló entre pirotecnia, bailarines y unas imponentes escaleras ante el gran público europeo que siguió la primera semifinal este martes. Una carta de presentación oficial ante el resto de sus rivales sobre la cual la cantante se pronunciaría poco después de un encuentro con los medios, valorando sus posibilidades.

Adara Molinero se dirige directamente a Melody tras su la primera actuación de 'Esa diva': "Quién no lo quiera ver está ciego"

"¿Sabes el temple que hay que tener para hacer una actuación así? La bata de cola, el pelo, los tacones, el bailarín, el sombrero... es que son mil cosas. Y que haya salido así...", comenzó explicando la sevillana sobre su rendimiento sobre el escenario. "Ya ha llegado un punto en el que quién no nos quiera votar, que no nos vote. Pero nos podemos sentir súper orgullosos", sentenció Melody para RTVE. Una reflexión que ha recibido reacciones incluso de Adara Molinero.

La colaboradora de Telecinco se ha sumado al debate eurofan dirigiéndose directamente a la artista con un contundente mensaje en sus redes sociales. "No te justifiques Melody, fue increíble y quien no quiera verlo está ciego", escribió la ex concursante de 'Gran Hermano' en su perfil de X, rompiendo una lanza a favor de la intérprete y defendiéndola de las críticas que está enfrentando en plena recta final del festival.

No te justifiques Melody, fue increíble y quien no quiera verlo está ciego https://t.co/ckGeObJsAV — ADARA MOLINERO (@AdaraMolinero) May 14, 2025

Y al parecer, muchos seguidores de Eurovisión parecen coincidir con las palabras de Adara Molinero tras la primera puesta a punto de 'Esa diva' sobre el escenario del festival. Tras la primera semifinal, y la consecuente eliminación de los países no clasificados del ranking general, Melody ha conseguido escalar puestos con más impulso que nunca, encumbrándose hasta la posición 14 en las casas de apuestas.