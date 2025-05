Joshua Velázquez da un giro a su opinión tras salir de 'Supervivientes 2025' sobre quién es su ganador

Tras su expulsión de 'Supervivientes' el pasado jueves, Joshua Velázquez sigue dando de lo que hablar. En esta ocasión, el canario ha podido reencontrarse con amigos y exconcursantes en su reaparición en el plató del reality. Además de ello, el concursante ha podido hacer balance de sus 77 días en los Cayos Cochinos.

"Ha sido insuperable, inigualable. ¡Me ha cambiado tanto la vida! me da igual no haber llegado a la final o no haber ganado. Soy otro, ahora yo doy igual y solo quiero estar con mi familia y con mis amigos. Me he dado cuenta de que no van a estar siempre y que paso menos tiempo del que me gustaría", ha confesado el superviviente.

Un pensamiento al que ha hecho referencia a posteriori el presentador de la gala. "Me decías antes que había cambiado la lista de prioridades de tu vida, ¿es lo que más destacarías de tu paso?", le ha preguntado Carlos Sobera al analizar su paso por el concurso. Como respuesta, el hasta ahora concursante ha sorprendido con el cambio en sus convicciones.

"Sí, soy una persona completamente nueva y después de comer me han cambiado hasta los favoritos y todo en el concurso. Los que tenía como finalistas quiero que se vuelvan la próxima semana y viceversa", ha dado a conocer el canario. Así pues, Carlos Sobera le ha preguntado cuál sería su ganador. Sin dudarlo dos veces, Joshua Velázquez ha declarado: "Mi ganador es Montoya. No hay otro".

https://twitter.com/adarauva/status/1927510410657435982

Un apoyo significativo en la semana más complicada para dicho concursante puesto que sigue nominado junto a Carmen Alcayde después de que Anita Williams consiguiese salvarse. Así pues, cabe recordar que durante su concurso, Joshua Velázquez se ha mostrado más próximo a otros compañeros como Álex Adrover o Borja González en detrimento de Montoya.