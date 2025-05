José Antonio León se atreve ahora a condenar a 'Sálvame' con estos términos incendiarios en 'De Viernes'

Durante meses, la palabra 'Sálvame' estaba vetada en Telecinco. Tampoco sus colaboradores podían ser mencionados y se evitaba sacar imágenes suyas. Pero con el inicio del nuevo año y la llegada de Alberto Carullo como director de contenidos todo ha dado un vuelco. Ahora sí que se puede hablar del programa que fue líder durante 14 años en las tardes de Telecinco. Eso sí en 'De Viernes' se suele hacer para cuestionar al formato. Y eso es lo que hizo José Antonio León este viernes.

Todo se produjo durante la entrevista a Belén Rodríguez, en la que la colaboradora de 'Tardear' y 'Fiesta' no dudaba en poner los puntos sobre las íes a Terelu Campos y recordar como la que dice que era su hermana participó según ella en el acoso que recibió por parte de 'Sálvame'.

"Me destrozaron la vida. Es el episodio más desagradable de mi vida. Terelu estaba en cabeza y ella fue cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y de perseguirme y acosarme", sostenía Belén. "Es verdad que a veces hay directrices en un programa y hay un contenido pero tú dices que disfrutaba", le cuestionaba Beatriz Archidona. "Es que a mí me mandaban muchas directrices y yo puedo decir con la boca muy grande que yo nunca he hecho el tipo de periodismo que ha hecho Terelu", soltaba sin pudor ante ex colaboradores de 'Sálvame' como Antonio Montero, Antonio Rossi y José Antonio León.

Tras ello, Belén Rodríguez no dudaba en asegurar que Terelu Campos la vendió. "Ella se negaba a hablar de muchos temas pero de mí no se negó y disfrutaba. Se fue de aquel programa porque según ella eran malos, malísimos, pero vuelve y se cree todo lo que le dicen de mí. Me vendió", sentenciaba la colaboradora.

José Antonio León, rotundo contra lo que hizo 'Sálvame' con Belén Rodríguez

Belén Rodríguez en 'De viernes'.

"¿Consideras que te vendió para ser presentadora de ese programa?", le replicaba José Antonio León. "Sí, porque había varios presentadores y ella tenía que hacer méritos y con ella tenía más audiencia porque era amiga mía y se supone que todo lo que contaba lo hacía con una base", insistía Belén Rodríguez dejando claro que ella se negó a hablar con nadie porque estaba "acojonada".

"Tú te fuiste a Málaga, yo estuve buscándote porque estaban muy pesados con hay que encontrar a Belén y es verdad que eran unas tácticas muy reprobables en aquel día y que muchos nos quejamos y que bueno no todo el mundo podía quitarse del medio y no hacer eso", terminaba soltando José Antonio León dejando claro que estaba en contra de lo que se hizo en 'Sálvame'. No obstante, hay que recordar que el reportero siguió trabajando en el formato hasta su cancelación.

Lejos de quedarse ahí, Belén Rodríguez siguió atacando a 'Sálvame' en connivencia con todo el equipo de 'De Viernes' y con rostros que formaron parte del programa hasta su cierre como es el caso del propio León y de Antonio Montero. "No daban ni una, todo lo que se contaba de mí la gran mayoría era mentira. Yo ese día no estaba en casa, pero si hubo otros días que emitían en directo y yo estaba en mi casa y tuve que llamar a la policía porque estaban grabando mi domicilio y retransmitiendo lo que hacía yo. Era una verdadera brutalidad", recalcaba la colaboradora.

Por último, José Antonio León le preguntaba a Belén Rodríguez si se arrepentía de no haber incluido a Terelu en la demanda que interpuso a la productora de 'Sálvame' y a parte del equipo. "A ver me arrepiento, me arrepiento pero no quería que les sirviera como contenido del programa porque también se inventaban si demandaba a unos y a otros", concluía la colaboradora. "Mi abogado me dice que Terelu debe estar muy agradecida porque yo no la haya demandado pero no voy a consentir ni una mentira más. Me da igual que sea Terelu o quién sea. De mí ya no se miente más", añadía.