Jesús Cintora señala una clave definitiva en el caso del novio de Ayuso desde 'Malas Lenguas' en TVE

Este viernes, Jesús Cintora arrancaba 'Malas lenguas' con la última hora después de que la justicia haya imputado a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables durante la pandemia de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid por las muertes en las residencias.

"Buenas tardes, mucho ojo a esto porque los familiares de los muertos en las residencias apuntan a Isabel Díaz Ayuso y quieren que llegue hasta allí después de que por primera vez la justicia impute a dos de sus ex altos cargos", avanzaba el presentador de TVE antes de emitir las declaraciones de Carmen López, portavoz de la marea de las residencias.

Díaz-Ayuso negó la existencia de los `protocolos de la vergüenza´



En #MalasLenguas repasamos lo que se dijo y lo que no se hizo. pic.twitter.com/vG6QRiazvr — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) May 23, 2025

Tras ello, Jesús Cintora daba paso a su mesa de tertulianos entre los que estaban Ernesto Ekaizer o Marta Gómez Montero que se enzarzaban. "Yo lo que pregunto es, ¿si esta señora, la jueza fue alto cargo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, son datos o mentira?", cuestionaba. "Si fue directora general de interior", respondía Ekaizer que trataba de destapar que había una campaña para desprestigiar a la jueza.

Pero ambos tertulianos seguían enzarzados en un enfrentamiento provocando que Jesús Cintora tratara de calmar las aguas. "Habláis de cosas diferentes", les avisaba antes de dirigirse a Jesús Maraña, periodista que ha investigado sobre los protocolos de la vergüenza para saber si hay una campaña contra la jueza. "¿Esto te suena que no sea la primera vez?", le cuestionaba. "Bueno supongo que es una pregunta retórica, por supuesto que no es la primera vez, esto si es lo más parecido a un régimen norcoreano que diría Ayuso", le contestaba Maraña.

💢 "Estas campañas que en cuestión de horas se desatan sí que es lo más parecido a un régimen norcoreano, que diría Ayuso", responde @jesusmarana a @JesusCintora en #MalasLenguas.



"Esto no es democrático, esto no es sano en democracia". pic.twitter.com/VGhAoBtvj8 — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) May 23, 2025

Después, Jesús Cintora también abría debate sobre las novedades en el caso que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso tras su última declaración. "Ahora dice que el abogado que dijo que se han cometido delitos fiscales no tenía su conformidad, ¿el abogado lo dijo por su cuenta? Vaya lío", soltaba el presentador antes de conectar con una compañera para contextualizar lo sucedido.

"¿Fernando te sorprende el hecho de que el abogado diga una cosa y el cliente, en este caso la pareja de Ayuso diga que no reconoce lo que dice su abogado?", le preguntaba a Fernando Garea entre risas. "No es fácil de creer esta versión porque no hay muchos abogados que hagan esto, el correo dice además que es de común acuerdo y me sorprende que hayan pasado tantos meses hasta que el novio de Ayuso ha dicho que de alguna manera su abogado traicionó su confianza y además ha dicho que si que sigue confiando en su abogado", contestaba el periodista.

"La clave de la que estamos hablando es que pillan a la pareja de Ayuso habiendo cometido un fraude de 350.000 euros y el abogado llega a decir que ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", recordaba Cintora. "Insisto no es fácil de comprender que un abogado confiese un crimen cometido por ti sin tu permiso", añadía Garea. "Es que es peculiar", sentenciaba el presentador.