Horóscopo semanal, del 5 al 11 de mayo de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana arrancamos la segunda semana del mes de mayo de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Estamos bajo el influjo del Cuarto Creciente de la Luna en Leo, que tiene lugar este domingo día 4. Su energía nos revitaliza y nos llena de optimismo y entusiasmo. Venus sigue transitando por el intenso Aries y la pasión será la gran protagonista. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos.

Además, según las previsiones de Esperanza Gracia vamos a apostar esta semana por el azul, un color relajante que se asocia con la tranquilidad, el sosiego y el control de la situación. Al color azul se le vincula con cualidades positivas como la lealtad, la serenidad, la estabilidad y la confianza. Si sufres de ansiedad o estrés el color azul es un gran aliado, ya que va a transmitirte calma y serenidad. Es el color más espiritual de todo el espectro del arco iris, representando el sosiego, armonía y paz.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 5 de mayo hasta el domingo 11 de mayo de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Te esperan nuevos desafíos, pero sabrás gestionarlos con éxito y todo el mundo contará contigo de manera incondicional. Júpiter muy bien aspectado te protege frente a los avatares del destino y hace que te sientas impulsado a avanzar, pero recuerda que la discreción va a ser tu mejor arma para que no se malogren tus planes. Te aguarda una grata sorpresa en el amor.

Horóscopo semanal Escorpio

No te dejes influir por comentarios ajenos ni permitas que nadie cuestione tus decisiones. Tú sabes lo que quieres y es el momento de luchar por ello sin distracciones. Darás carpetazo a una etapa de tu vida en la que has vivido más momentos de dolor que de alegría. Te conviene replantearte las relaciones con los tuyos y dedicarles más tiempo.

Horóscopo semanal Aries

Con Mercurio y Venus en tu signo, te esperan nuevas experiencias que van a llenar tu vida de ilusión, alejándote de la rutina que tan poco va contigo. La fortuna estará de tu parte y tus sueños más locos podrían cumplirse sin saber cómo ni por qué. Cambiarás tu forma de afrontar el trabajo y encontrarás la manera de disfrutar de lo que haces. Puedes ganar un dinero inesperado.

Horóscopo semanal Géminis

Con el benefactor planeta Júpiter en tu signo, tienes la suerte de cara y puede llegar a tu vida algo que deseas y que en el pasado se te negó. El amor y las relaciones en general te van a hacer feliz y pueden ser la clave de un gran cambio en tu vida. Vas a recibir una información que será muy útil para ti, ya que te permitirá solucionar un asunto que te preocupa.

Horóscopo semanal Tauro

Muchas felicidades. La luminosa energía del Sol en tu signo favorece tus planes y te ayuda a afrontar los retos con confianza y sin miedo al fracaso. Es el momento de retomar algunas relaciones que has dejado de lado, pero no hagas nada por compromiso, solo de corazón. Todo lo que implique colaborar con otros va a ser premiado por los astros.

Horóscopo semanal Virgo

La Luna Creciente agudiza tu intuición para que te lances a hacer esos cambios que te van a ayudar a ser más feliz. Estar seguro de tus sentimientos te hará sentirte bien y no ceder al pesimismo de los que te rodean. Puede suceder algo inesperado que te dé seguridad y haga que confíes más en tus posibilidades. El 5, 6 y 7 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo semanal Cáncer

La Luna en Cuarto Creciente te empuja a tomar la iniciativa y a poner tu voluntad en funcionamiento para decidir qué camino tomar. Necesitas abandonar cargas que arrastras desde hace tiempo para poder abrirte a las nuevas oportunidades que te va a ofrecer la vida. Se perfilan cambios en tu panorama sentimental. Puedes encontrar tu alma gemela o poner fin a una relación.

Horóscopo semanal Piscis

Llevas tiempo dando más de lo que recibes, y en cualquier momento puedes estallar. Antes de que eso ocurra, priorízate y piensa en ti y en lo que tú necesitas para estar bien. Puede que te plantees otra manera de vivir y que incluso renuncies a ganar más dinero a cambio de tiempo para ti. Disfruta de tus momentos de ocio y no dejes que otras preocupaciones los empañen.

Horóscopo semanal Libra

La Luna Creciente hace que te sientas capaz de todo y te transmite una energía exultante para que plantes cara a tus miedos e inseguridades, y luches por lo que quieres. Los cambios que se produzcan a tu alrededor te beneficiarán, y tu don de gentes te hará brillar y disfrutar de la vida. La Luna te regala dos días mágicos, el 8 y 9, en los que la suerte te sonreirá.

Horóscopo semanal Leo

Puede que te sientas confuso, pero el Cuarto Creciente y Marte en tu signo te llenan de fuerza y empuje para que no te rindas y persigas tus objetivos. Aunque tengas muchas dudas, no temas porque tu intuición te ayudará a decidir lo que más te conviene. No podrás disimular lo que sientes. Apuesta por la autenticidad, lo importante es lo que te dicta el corazón.

Horóscopo semanal Sagitario

No paras de dar vueltas a las cosas y ese estrés mental te deja sin energía. Libérate de conflictos que no van contigo y céntrate en lo que de verdad te interesa. Te asombrará comprobar que todo va mejor cuando no fuerzas las situaciones. Los buenos aspectos de Venus favorecen tu vida sentimental y te ayudan a reconciliarte con alguien que quieres.

Horóscopo semanal Capricornio

Demostrarás lo que vales sin escatimar esfuerzos y vas a sentirte orgulloso de los éxitos que vas a lograr. Sabes que necesitas pasar página. Dedícate a sentir y a amar, y vuélcate en vivir nuevas experiencias que te alejen de los sufrimientos del pasado. Tienes por delante días fabulosos para el amor y para tejer nuevas relaciones.