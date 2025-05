Gloria Camila tiene que dar la cara en 'Tardear' tras su incidente con la Policía: "Me la han liado"

Gloria Camila se ha convertido en protagonista este jueves en 'Tardear'. Primero porque la colaboradora ha revelado que está enamorada de nuevo y ha confirmado lo que fue un rumor hace unas semanas: su relación con el cantante Álvaro García. Pero además, ha tenido que hacer frente a un incidente que tuvo con la policía por culpa de su perro.

Así, la hija de José Ortega Cano confirmaba que ha empezado una nueva relación con el cantante con el que ya le relacionaron en 'Tardear' hace un tiempo y ella lo negó. "Vamos a seguir hablando contigo Gloria, porque aparte de este amor y felicidad la has liado un poquito o te la han liado", avanzaba Verónica Dulanto. "Me la han liado", le corregía la joven.

Tras ello, 'Tardear' ofrecía las imágenes del incidente en el que tuvo que intervenir la policía. Según un testigo, Gloria Camila se fue a desayunar a una cafetería y dejó a su perro atado en la calle durante unos 45 minutos. En ese instante, otro transeúnte pasó con su perro y la mascota de Gloria se abalanzó sobre él.

Al parecer, otra persona fue la que llamó a la policía que se presentó en la cafetería para hablar con la colaboradora de Telecinco. "Estoy alucinando porque cuando un perro ataca lo primero que hace es que no mueve el rabo y mi perro aunque es grande pero es súper maravilloso y le encanta estar con otros perros y no ha tenido ningún altercado con ninguno y tiene su seguro", empezaba explicando.

"¿Y qué pasó'", le cuestionaba Paloma Barrientos queriendo saber que es lo que sucedió para que tuviera que acudir la policía. "Lo que pasa es que yo fui a mi cafetería de siempre, aprovecho que saco a Azabache, me tomo mi café y luego sigo la ruta. Es más yo sé que hay un fotógrafo que me hace las fotos y sabía que este suceso podía salir", aseveraba ella.

"Lo que dice el testigo es que dejaste a tu perro demasiado tiempo solo", le exponía Verónica Dulanto. "Mentira. Viene un hombre y me dice como alterado y de malas maneras que el perro ahí no puede estar y el hombre acerca su perro y mi perro pasa de él. Pero el hombre me dice que hay una nueva ley y que sino le va a tener que pegar una patada a mi perro y ahí es cuando yo me levanto y le digo que me hable con educación y él me dice que sabe quién soy yo y que le da igual quien sea, vino como de provocador", relataba Gloria Camila.

"Él llamó a la policía, se va y vino la policía y me dicen que hay una parte donde se pueden atar a los perros pero que hay una ley nueva y ya está, yo me voy con mi perro", terminaba de contar Gloria Camila. "Yo no conocía la ley, pero eso no me exime, ahora ya no dejaré al perro y ya está", sentenciaba.