El público de 'MasterChef' cancela a Chema tras lo hecho a Limin, incapaz de seguir por un ataque de ansiedad

Tras el parón de la semana pasada por el apagón masivo que afectó a toda España, 'MasterChef' regresaba este lunes 5 de mayo a la parrilla de La 1 de RTVE con su quinta gala en la que los concursantes se han enfrentado a un cocinado en el que los ingredientes principales eran las especies invasoras del mar y las especies superpobladoras de la península ibérica.

Así, los aspirantes de 'MasterChef 13' tenían que cocinar con cangrejos de río, cangrejos azules, conejo, jabalí y diferentes tipos de algas. Tras ver en qué consistía la prueba Limin se venía abajo y sufría un ataque de ansiedad porque no soporta ver sangre.

"¿Limin, qué te pasa?", le cuestionaba Pepe Rodríguez al verla hundida. "Soy aprensiva a la sangre en general. Yo no estudié medicina en parte porque había que despiezar cuerpos. O sea la sangre, piel no", aseguraba la concursante mientras no podía contener las lágrimas. "Estoy intentando tranquilizarme, no pasa nada, pero no puedo", proseguía diciendo mientras lloraba.

"Yo en la cultura china aparte soy conejo y ver eso o sea que no. No puedo", insistía Limin, incapaz de continuar al comprobar que quizás tenía que cocinar un conejo e incluso quizás tener que quitarle la piel y deshuesarlo en la primera prueba de 'MasterChef'.

Justo en ese momento, Chema no se cortaba nada y soltaba un comentario de muy mal gusto al ver como su compañera estaba hundida. "Las nuevas generaciones que se piensan que la carne viene de la nevera", decía Chema.

Una consideración que provocaba la indignación de la audiencia de 'MasterChef' en "X". Así, son muchos los que han cuestionado que Chema tuviera tan poco tacto hacia su compañera después de ver como estaba hundida al ver en qué consistía la prueba.

Chema es gilipollas. Que tendrá que ver ser aprensivo con el comentario de mierda que acaba de soltar de que la carne no viene de la nevera.. Menudo sobrado, a ver si lo echan ya #MasterChef — Jorge Marín (@JorgeMaGa92) May 5, 2025

Chema, ERES UN GILIPOLLAS DE MIERDA.



Ser aprensivo a la carne no implica que te creas que la carne viene de la nevera, pedazo de ANORMAL DE LOS COJONES.



Te quiero FUERA YA MISMO. TINTO DEL CULO. #MasterChef pic.twitter.com/dDSaPe4Idq — carla2.0 🇮🇨Ψ 🫴🏼🌿 (@hiamcarla20) May 5, 2025

Ojalá Limin llevándole su plato así a Chema #MasterChef pic.twitter.com/alHcLuKgv2 — A (@digocosas_) May 5, 2025

Chema parecía simpático al principio... al principio... #Masterchef — Gabriel Fidalgo (@Gabriel_FMarcos) May 5, 2025

Limin diciendo que no ha estudiado medicina porque NO PUEDE CON LA SANGRE y el Chema de los cojones diciendo que "se cree que la carne viene de la nevera"



PERO TÚ ENTIENDES LO QUE SER APRENSIVO A LA SANGRE EN GENERAL PEDAZO DE IGNORANTE DE MIERDA? #MasterChef pic.twitter.com/XFQvvhZhxw — carla2.0 🇮🇨Ψ 🫴🏼🌿 (@hiamcarla20) May 5, 2025

Ya es insufrible y un c0ñazo el tema de Chema, Bea y Ana. Es un programa de cocina o la isla de las tentaciones?



Que basura! Parecen niñatos los 3.



Esperando que me den like (como siempre) y asi poder bloquearlos 🤣#masterchef — No sabe no contesta 🍀 (@Glowintheddark) May 5, 2025

#Masterchef algo malo estamos haciendo para que en un programa de cocina, que no es un reality se tenga más rabia a Chema que a Emilio😅🤣🤦🏻‍♂️ — Cristian Castillo (@CrCastlee) May 5, 2025

Primera vez que veo #MasterChef este año y el tal Chema es pelín cargante, no? 😳 O es hoy que tiene el día intenso? Voy con el team azul definitivamente — ⓕⓡⓘⓞ🅲🅰🅻🅾 (@friocalo) May 5, 2025

Enserio Chema ve a un compañero agobiado y le hace burla?? Flipo #MasterChef — Shaira (@Shaira2824) May 5, 2025

Que repelus me da chema#MasterChef — uuuhhh aaahhhhh (@holiholaholi000) May 5, 2025

De donde habrán sacado al friki este del Chema ?? Que personaje terrible #MasterChef — JAVIER DE LA CRUZ🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AVALANCHA33) May 5, 2025