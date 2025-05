El programa 'Vamos a ver' de Telecinco hace esta campaña horas antes de la expulsión de 'Supervivientes 2025'

Como sucede cada jueves, los colaboradores de 'Vamos a ver', el programa de Joaquín Prat en Telecinco, se han posicionado sobre quién debe ser el expulsado de 'Supervivientes 2025', ofreciendo un alegato además sobre su candidato a ser salvado.

El presentador ha señalado lo mucho que va a perder el reality con esta eliminación: "Lo cierto es que son dos de los grandes protagonistas del concurso y, como concurso de televisión, se vaya quien se vaya hoy es una gran pérdida", ha sentenciado.

Acto seguido, 'Vamos a ver' ha hecho su particular campaña, siempre manteniendo el equilibrio para no favorecer a un concursante por encima de otro. Joaquín Prat ha dado paso a Sandra Aladro, que pedía el voto para Montoya, y a Carmen Borrego, que hacía lo propio con Carmen Alcayde.

"Sin ninguna duda, no es que quiera, es que se va a salvar Montoya. Se tiene que salvar Montoya, hace mucho tiempo que la televisión no nos regalaba un personaje con tanta fuerza y tanto carisma. Este concurso no lo podemos entender sin él", ha opinado Aladro, convencida de que el sevillano ganará el pulso frente a Carmen.

"Se tiene que quedar por eso y porque ha sufrido más que el resto. Ha pasado hambre, frío y picaduras como todos, pero además ha sufrido su desamor en vivo y en directo. Es un concursante lleno de verdad y lo necesitamos", ha añadido Sandra Aladro en su alegato. Así, en diferido reclamaba la expulsión de Carmen Alcayde.

A continuación, la campaña de 'Vamos a ver' por Alcayde la ha hecho Carmen Borrego: "Hay que salvar a Carmen. Montoya ha sido el protagonista pero sin Carmen habría sido menos protagonista. Yo creo que Montoya ha sido el drama y Carmen ha sido más el humor y la diversión. Carmen también ha hecho grande a Montoya y, además, se ha tenido que ganar el cariño de todos porque todos la rechazaron desde el primer momento. Por eso, debe salvarse".