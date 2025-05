De Javier Ruiz a Belén Esteban: TVE calienta el estreno de 'Barbie' en una gran promo con muchas de sus caras

El pasado sábado, TVE sorprendió al anunciar el estreno en abierto para próximamente de "Barbie". Así, la cadena pública aprovechó la emisión de la gran final de Eurovisión 2025 para iniciar la promo de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Un estreno por el que TVE apuesta fuerte. Y es que La 1 ha decidido vestir a algunos de sus presentadores de rosa para promocionar el lanzamiento en abierto de "Barbie" bajo el claim "apuesta todo al rosa en La 1".

"El rosa no es un color. Es una actitud", recalca la voz en off de TVE en esta promo en la que aparecen Henar Álvarez ('Al cielo con ella'), Paula Vázquez ('Bake off: famosos al horno'), Javier Ruiz y Adela González ('Mañaneros 360'), Jacob Petrus ('Aquí la tierra'), Miren Arrieta ('Valle Salvaje') y María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernand y Aitor Albizua ('La familia de la tele') vestidos de rosa al más puro estilo de la muñeca y de la película.

¡El rosa no es un color, es una actitud! 🩷



Apuesta todo al rosa en @La1_tve 😌🌹 pic.twitter.com/JBjNU1eWuB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 21, 2025

De esta forma, TVE sigue apostando por darle empaque al cine después de que en los últimos meses La 1 haya apostado por contenedores temáticos con diferentes materias con motivo de la emisión de los Goya, de los Oscars o musicales y románticas por el Benidorm Fest y Eurovisión así como dedicados a diferentes actores como Tom Hanks, entre otro.

Una estrategia que ha llevado la cadena desde la llegada de Sergio Calderón. Y es que el director de TVE ha usado las mismas estrategias que ya llevó a cabo Mediaset con Cuatro durante años o como cuando con motivo del estreno de "Bohemian Rhapsody" los colaboradores de 'Sálvame' se convirtieron en Freddie Mercury.

Sinopsis de "Barbie"

Barbie (Margot Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.