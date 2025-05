Carlo Costanzia usa su visita a 'De Viernes' para lanzar este hachazo al equipo de 'La familia de la tele'

Pese a que Carlo Costanzia intenta mantener su vida privada alejada del foco mediático, sobre todo desde que fue padre hace siete meses con Alejandra Rubio, este 23 de mayo se sentó en '¡De viernes!' para hablar, precisamente, de su vida personal. El joven ha aclarado, entre otras cosas, los rumores que apuntan a que estaría en crisis con la hija de Terelu Campos.

Nada más pisar el plató, negó categóricamente que estén atravesando una crisis de pareja. Sin embargo, los colaboradores del programa de Telecinco le pusieron contra las cuerdas al sacar a relucir su contradicción con respecto a los medios de comunicación. Ya que, mientras en su día a día intenta mantener su vida privada alejada de la prensa, anoche se sentó en '¡De viernes!'.

Fue Antonio Montero el que le preguntó a Carlo Costanzia por esa "contradicción". Ante esto, el hijo de Mar Flores reconoció que era "correcto", y justificó su actitud alegando que "es que me caéis muchísimo mejor vosotros que los que me van preguntando por ahí. Prefiero responderos a vosotros, que me caéis muy bien". De esta forma, aunque sin nombrarla, el joven lanzó un dardo a Marta Riesco, reportera de 'La familia de la tele', a la que hace poco concedió unas declaraciones con algún que otro zasca incluido.

https://twitter.com/deviernestv/status/1926015996139069489

Carlo Costanzia, contra las cuerdas por su gran "contradicción"

Además, dejó claro que está dispuesto a acudir las veces que sea necesario a '¡De viernes!': "Cuando queráis, me llamáis y yo vengo a daros explicaciones". Pese a esto, Beatriz Archidona insistió en la contradicción del joven de sentarse en un plató de televisión a hablar de su vida privada mientras da largas a los reporteros que le persiguen por la calle para que aclare los rumores que circulan sobre él y Alejandra Rubio.

Sin embargo, Carlo Costanzia se ha mantenido en sus trece, lanzando otro dardo a estos reporteros: "Lo que me parece contradictorio es que hable gente que no tiene ni idea de mi vida, por lo que prefiero venir aquí yo y aclararlo para que así no haya especulaciones". "Lo que está claro es que no vamos a hablar de nuestro hijo, no va a aparecer en ningún lado y no pasará por donde hemos pasado nosotros", sentenció el italiano.