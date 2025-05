Belén Esteban eleva esta advertencia sobre su nueva etapa en TVE: "No se nos da bien mordernos la lengua"

A pocos días de cumplir un mes de vida en La 1, 'La familia de la tele' sigue adaptándose a sus franjas en la cadena y al exigente público que cada semana les sorprende con nuevos mínimos de audiencia. Y aunque Belén Esteban se mostró abatida por la mala acogida del formato durante su primera semana, llegando a anunciar su abandono, la princesa del pueblo ha cambiado de mentalidad.

En su última entrevista con La Razón, la televisiva no ha dudado en sincerarse sobre su nueva etapa en la cadena pública, así como otros proyectos que prepara para el futuro, como el de su serie. "Yo no vetaría a nadie, ya que reflejaría la realidad de mi vida tal cual la viví y con quien la viví, con sus aciertos y sus desaciertos. Para mí, de eso trataría el proyecto, si no, no tendría sentido hacerlo", comienza explicando la de Paracuellos sobre la posible ficción de su vida.

Belén Esteban sobre 'La familia de la tele': "El alma de 'Sálvame' está más viva que nunca"

Y aunque Belén Esteban confesó su desilusión por esta nueva etapa en 'La familia de la tele', tanto por el recibimiento del público como por el tipo de temas que tratan, que nada tienen que ver con los del pisito de 'Ni que fuéramos', la tertuliana está decidida a luchar por la supervivencia del formato. "Yo he seguido con el proyecto de programa, de equipo y de dirección. Solo hemos cambiado de canal, pero el alma de 'Sálvame' está más viva que nunca y, además, con una fórmula mejorada", asegura la televisiva.

"A nosotros nunca se nos ha dado bien mordernos la lengua, ni aquí ni allá", confiesa además la inseparable compañera de María Patiño, que tras la catarsis que vivieron en directo tras una semana de emisiones, se ha mostrado más participativa y reminiscente de aquella Belén que se divertía en las tardes de TEN o el plató de 'Sálvame' en Telecinco.

De hecho, como ella misma confesó durante su visita al pódcast 'Una caña con...' de Mahou, es precisamente por esa faceta más desenfadada por la que quiere ser reconocida. "Quiero que me recuerden como una figura carismática que marcó gracias a su espontaneidad, a no tener pelos en la lengua, a mis populares expresiones y por mostrarme tal cómo soy, sin filtros. Que me recuerden como La Patrona", sentencia Belén Esteban.