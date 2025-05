Anita remata a Carmen Alcayde en su peor noche en 'Supervivientes' por lo ocurrido antes de la expulsión

Noche de alto voltaje la que han vivido los concursantes de 'Supervivientes' en La Palapa no solo por la expulsión, sino por el grave encontronazo que han mantenido Anita Williams y Carmen Alcayde a costa del acercamiento de esta última con Makoke y Pelayo. A pesar de haber formado equipo durante las últimas semanas, el estallido de Anita ha acabado dinamitando su relación con la valenciana en su noche más dura.

Todo ha comenzado a raíz de las críticas vertidas sobre Anita Williams y Montoya a quienes se les acusa de estar utilizando a Carmen Alcayde. Un rumor que ha sacado Carmen a relucir para defenderse y poder explicarlo, y que ha provocado todo lo contrario: el estallido de Anita Williams. "Me estoy girando y solo de ver las caras, de estar explicando las caras de manipulador... Estoy flipando en colores. Nada más que decir. Nos llegan informaciones que no son las reales, pero yo ni pincho ni corto y me estoy agobiando", ha denunciado la joven.

Precisamente cuando Carmen Alcayde trataba de explicarse, Anita Williams ha vuelto a estallar cuando ésta ha hecho referencia al enfado de Montoya y Anita. "No, no. "Se me enfadan no". Alucinamos en colores que es diferente porque hacía dos minutos la estaba poniendo a parir. No nos enfadamos porque se junte con Pelayo o Makoke. Te quiero, pero las cosas bien Claritas. ¡Qué a gusto me he quedado! Habla bien y explica las cosas bien, que no te voy a permitir eso", ha clamado Anita Williams.

La insinuación de Carmen Alcayde que hace estallar a Anita Williams

A pesar de dar cuenta de lo sucedido, las explicaciones de Carmen Alcayde no le han valido a Anita puesto que no ha dudado en asestarle: "¡Explica las cosas bien Carmen!". Una advertencia que, unida a la situación de Carmen Alcayde, la ha dejado visiblemente afectada. "No entiendo nada, la verdad. No veo nada tan grave, igual el problema está en mí y no veo nada tan grave para todo lo que se ha liado. Ya muchos gritos y lo siento porque no quiero dar pena y estoy viendo a Anita que le dice cosas a Montoya por debajo de que no se salga con la suya".

"¿Perdona? Escucha, he dicho que esté tranquilo. A ver si sabes diferenciar las voces. Estoy flipando", ha replicado Anita ante lo que Carmen ha explicado: "Le estás pinchando (a Montoya) contra mí tía, lo estoy oyendo". "Te juro por mi hijo, no me hagas decir quién pincha contra quien", le ha retado la superviviente.

Esto ha provocado que Anita estalle diciendo: "Me ha llegado a las orejas que Carmen Alcayde ha dicho que yo me he salvado por toda la parafernalia del embarazo y que les ha perjudicado a ellos para salvarse. ¿Qué pasa? ¿España no me puede votar porque les gusto? Se lo dijo Carmen a Montoya, que les había perjudicado el tema del embarazo. Estoy harta ya porque se dice una cosa y se recula con otra".

Anita no se ha quedado ahí en su estallido contra Carmen: "Nosotros la creemos a ella como buenos amigos que somos porque yo no quiero joderte y luego nos enteramos que el voto de confianza que le damos es todo lo contrario y ya se me están hinchando las narices". En ese instante, el presentador le ha preguntado: "¿Te fías enteramente de Carmen?". "Yo es que ya no sé, la quiero un montón, pero con estas cosas me hace ponerme así", ha respondido Anita visiblemente irascible.

La reacción de Carmen Alcayde al "chaparrón" de Anita Williams no se ha hecho esperar: "No sé qué he hecho tan grave". Rápidamente, Anita le ha cortado diciendo: "No has matado a nadie, no has robado... Pero nos has dicho cosas". Así pues, Jorge Javier le ha preguntado si se siente sola. "No, yo sé que Monti (Montoya) me quiere", ha contestado a lo que Anita ha añadido: "Y yo también". Un gesto del que Carmen Alcayde ha renegado: "Yo creo que a alguien al que quieres no le hablas así de duro. A mí no me gusta que alguien que me quiere me hable así". Por su parte, Anita Williams le ha advertido: "Ésta me la guardo, te lo juro por Dios".

Anita Williams explota y abandona La Palapa entre lágrimas

Justo en ese momento y para sorpresa de muchos, Anita Williams ha abandonado La Palapa entre lágrimas. Al verla, Montoya no ha dudado en correr tras ella y animarla. "Pero es que me parece muy fuerte que digan que no la quiero. La quiero por ti porque si para ti es tu hermana para mí también y lo sabes desde el primer día. La he acogido, le he quitado el miedo a los cangrejos, la he ayudado", se ha desahogado la joven. De igual manera, la concursante no ha dudado en defender su postura: "Las cosas claras las digo y ya está y si no gustan, lo siento, pero soy así".