Miriam Saavedra desenmascara a Makoke y su estrategia en 'Supervivientes': "Es maquiavélica"

Miriam Saavedra y Makoke fueron enemigas íntimas durante su paso por 'GH VIP 7'. Ambas protagonizaron numerosos encontronazos con frases que aún resuenan en la memoria colectiva, como cuándo la peruana llamó 'Benjamin Button' a la exmujer de Kiko Matamoros. Pese a los años que han pasado, su guerra parece no tener fin.

Este domingo 6 de abril, Miriam Saavedra ha reaparecido en 'Socialité' tras un tiempo alejada de la televisión. Lo ha hecho mediante una videollamada para cargar duramente contra la actual concursante de 'Supervivientes 2025', destapando su modus operandi: "Su concurso es bastante penoso".

"La señora ha intentado hacer algo con su caída, pero ni con eso ha tenido protagonismo, pobrecita", ha empezado diciendo con sarcasmo la ex de Carlos Lozano. No obstante, no pone en duda su sufrimiento tras su aparatosa caída: "Yo no digo que haya estado planificado para nada, la vi sufrir, pero luego, ¿qué más ha hecho?".

Miriam Saavedra tilda de "sibilina" y "maquiavélica" a Makoke

Además, Miriam Saavedra tacha a Makoke de "sibilina" y "maquiavélica": "Es muy sibilina por detrás. Ha estado tranquilita por delante de las cámaras, porque es su costumbre, pero luego habla mucho por detrás. Ella es incapaz de enfrentarse y va por detrás. En 'Gran Hermano' hacía lo mismo y luego todos fueron en mi contra".

"Ella es maquiavélica. Es una persona muy oscura. Ustedes porque no han podido convivir con ella, pero yo me di cuenta en 'Gran Hermano'. Una de sus debilidades y por lo que no destaca en los concursos es porque es incapaz de enfrentarse a una cámara, pero ella se siente superior a sus compañeros", ha proseguido la también exconcursante de 'Supervivientes'.

Cabe recordar que Makoke podría salir del concurso esta misma noche, durante el debate presentado por Sandra Barneda. Ante esta posibilidad, Miriam Saavedra lo tiene claro: "Makoke a la calle". Tendremos que esperar unas horas para ver si su sueño se hace realidad y la colaboradora es expulsada definitivamente de 'Supervivientes 2025'.