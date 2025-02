Miriam Saavedra sorprende con su desconocido vínculo a Montoya de 'La Isla de las Tentaciones'

Juan Carlos Montoya se ha convertido, sin ninguna duda, en el gran protagonista de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Sus reacciones al descubrir las infidelidades de su novia Anita con Manuel han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, ahora Miriam Saavedra ha desvelado que conocía al sevillano antes de su gran salto a la fama.

La ganadora de 'GV VIP 6' ha visitado el programa 'En blau', donde ha explicado que conocía a Montoya porque era el novio de una amiga suya antes de iniciar su relación con Anita. Además, la peruana ha dejado claro que no es para nada su tipo, y que nunca tendría un romance con él. "Pero tú has tenido una conversación con Montoya…", le decía el presentador del programa. Ante lo que Miriam Saavedra dejaba claro que "no, no, no, jamás".

Miriam Saavedra deja caer que Montoya le escribió por Instagram

"A mí me entran muchos mensajes de chicos por Instagram, que te escriben o te siguen y quieren que tú le sigas", explicaba la exconcursante de 'Supervivientes'. El conductor del espacio insistía en saber si Montoya había sido alguno de esos chicos que le habían escrito, y, aunque la peruana no quería confirmarlo del todo, sí dejaba caer que, de haberle escrito, no era con la intención de flirtear con ella.

En su opinión, "también puede ser que su intención fuera conocer a gente y hay gente que te sigue porque le caes bien en un programa y luego como tú no le sigues, te dejan de seguir. A mí me pasa muchísimo". Además, Miriam Saavedra ha asegurado que no recuerda si Montoya le escribió a través de Instagram o no. Eso sí, aunque dejó claro que no es su tipo, reconoció que le gusta mucho cómo está actuando en la octava edición de 'La isla de las tentaciones': "Me parece que está haciendo un buen concurso", sentenció.