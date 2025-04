Macarena Olona rebasa los límites con Nacho Abad por lo ocurrido en directo: "No te lo permito"

Lamentable programa de 'En boca de todos' con Nacho Abad este jueves, 3 de abril, ante lo ocurrido con Macarena Olona, cuyo fichaje ha traído un clima irrespirable e insoportablemente desagradable en el espacio de Mediaset. El magacín de Cuatro ha abordado el juicio a Isabel Peralta, la líder neonazi que se enfrenta a tres años y medio de cárcel por incitar al odio contra los inmigrantes irregulares.

Olona ha aprovechado este asunto para provocar a Ramón Espinar, con el que mantiene una fuerte animadversión. "Escucha, Ramón, y aprende. Esta señora sí es nazi y tiene prohibida la entrada en Alemania, en Reino Unido...", le ha espetado la expolítica de Vox para hacerle ver quién es realmente una persona nazi y criticando que use el término tan a la ligera.

"No tengo nada que aprender y te escucharé si me apetece. No tengo nada que aprender de ti. No seas flipada ni vengas aquí con ninguna superioridad, que bastante que nos sentamos aquí y hacemos como si fueras normal. Ale, cuenta el rollo de tu prima que piensa lo mismo que tú, pero lo dice un poquito más fuerte", le ha confrontado Espinar, dejando entrever que los pensamientos "fascistas" de Peralta y Olona son iguales pero expresados de diferente modo.

"Eres un ignorante", le ha soltado Macarena Olona, disparando enormemente la tensión. "No me reventéis la mesa", les ha advertido Nacho Abad. "Yo no estoy reventando nada eh", ha aseverado Ramón Espinar, que no estaba dispuesto a que el comunicador le metiera en el mismo saco. "Si hace tres días estabas en el mitin de Yolanda Díaz aplaudiendo como una foca, si es que este es tu nivel", ha pronunciado Macarena, pasando a atacar de forma inaceptable.

"No, foca no, foca no", le ha frenado Nacho. "Yo aplaudo a Yolanda con mucho orgullo, tú aplaudes a la nazi esta", le ha arreado sin cortapisas Ramón Espinar a Macarena Olona. "Tu totalitarismo no es muy distinto al de Isabel Peralta", le ha endiñado ella tras vincularle a Isabel Peralta. "Y tú eres franquista pero te da vergüenza reconocerlo", ha sentenciado él sin rodeos.

"Se te acaba el argumentario y dejas al desnudo lo ignorante que eres", ha insistido la colaboradora, asegurando que Espinar "es un totalitario que se dedica a cancelar a las personas". Acto seguido, un par de preguntas del expolítico de Podemos han hecho que Macarena Olona haya perdido los papeles por completo, rebasando líneas rojas.

Macarena Olona pierde los papeles ante las preguntas de Ramón Espinar

"¿Cuál es la diferencia entre lo que ella (Isabel Peralta) quiere hacer con los inmigrantes y lo que quieres hacer tú? ¿Cuál es la diferencia entre cómo deportarían los nazi y cómo deportarías tú?", le ha encarado Ramón. "El cumplimiento de la ley, porque yo no gasearía a seres humanos anormal", ha respondido Macarena de forma irrespetuosa y cayendo en el insulto.

Nacho Abad ha intervenido y le ha dicho que esos términos no los podía emplear, pero Macarena Olona se ha rebelado contra el presentador sin control y de forma excesivamente vehemente: "Disculpa, a mí no me pueden llamar nazi, que tú te calles y yo le conteste y me intentes callar a mí porque no te lo permito. A mí no me llama nazi a la cara". Abad, por su lado, se ha apocado ante Macarena.

Saltan las chispas entre Ramón Espinar y Macarena Olona: "¿Qué diferencias hay entre un neonazi y tú?".



🔴 #EnBocaDeTodos3A en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/9udxmSg907 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) April 3, 2025

"Que no te lo permito, que no te lo permito", ha proseguido clamando ella a gritos. "A mi no me llamas nazi a la cara. Y lo tendrás muy interiorizado, Nacho, pero hay veces que salto de cojones cuando le tengo delante", ha manifestado Olona respecto a Ramón Espinar, su criptonita.

"Ramón, ¿has llamado nazi a Macarena?", ha preguntado Abad al tertuliano. "¿Pero me vais a examinar ahora? ¿Me vais a examinar a mí ahora? Yo simplemente he preguntado que me diga diferencias entre los neonazis y ella y no las hay", ha aclarado el politólogo. "Tu ideología es corrupta y criminal", ha seguido atacando Macarena Olona sin medida.

Finalmente, Nacho Abad ha sermoneado a los dos por violentar tanto el debate y eso ha enfadado a Ramón: "Ha insultado, te ha interrumpido, ha hecho lo que le ha dado la gana. No hables en plural. A mi que no me defiendas cuando me insultan, vale, pero que me culpes a mi de lo que hacen otros, no".

"¿Te ha parecido que no te he defendido?", ha reaccionado el presentador. "Hombre, me ha llamado anormal en la mesa y no se te ha movido ninguna pestaña querido", le ha recriminado. "A mí que una fascista me insulte me enorgullece, pero que me han insultado y no has hecho nada", ha criticado. "¿Qué he hecho yo cuando te ha llamado anormal?", ha preguntado Nacho, defendiendo que sí había intervenido. "Dejarle seguir", le ha vuelto a reprochar Espinar, molesto con el presentador.